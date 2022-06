Valori come glicemia e colesterolo alto, ma anche sovrappeso, problemi cardiaci e respiratori, sono sintomi sempre più frequenti nella società attuale. Causa una cattiva alimentazione troppo ricca di junk food. Così come di una vita eccessivamente sedentaria e piena di cattive abitudini, come il consumo di alcool e il fumo di sigaretta. Insomma, mantenere inalterati i valori del sangue e quindi godere di buona salute sembrerebbe diventare un’impresa sempre più ardua.

È incredibile come consumare i pasti velocemente e in meno di questi minuti calcolati dagli esperti aumenterebbe il colesterolo cattivo

Secondo quanto riportato da recenti studi scientifici, ad inficiare sull’aumento di colesterolo cattivo, oltre alle cattive abitudini, ci sarebbe anche la velocità con cui si consuma il pasto. Infatti, consumare un pasto in meno di 20 minuti aumenterebbe le probabilità di sviluppare il colesterolo alto. Uno steroide in grado di favorire la comparsa di malattie cardiovascolari come ictus e infarto. Lo studio ha coinvolto 187 persone in sovrappeso di cui si sono studiate le abitudini alimentari. I risultati sono stati sorprendenti. Infatti si è visto come gli individui che consumavano i pasti, e soprattutto la cena, in meno di 20 minuti abbiano sviluppato livelli di colesterolo più elevati. Da quanto riportato, sembrerebbe dunque che se si mastica lentamente e bene ogni boccone si possa ridurre di gran lunga il rischio di sviluppare il colesterolo alto.

Inoltre, un pasto consumato con eccessiva fretta influenzerebbe negativamente anche il metabolismo favorendo l’accumulo di grasso e chili di troppo. In quanto lo stimolo della sazietà tarderebbe ad arrivare facendoci ingurgitare molto più cibo di quanto ne necessiteremo. Ad incrementare lo sviluppo di quest’abitudine si potrebbe ritrovare anche la possibilità di consumare pasti veloci, magari panini con insaccati, merendine e simili. Ebbene, è incredibile come consumare i pasti velocemente e in meno di questi minuti possa davvero inficiare così tanto sulla salute umana.

Gli alleati in cucina

Tanti sono i cibi spazzatura presenti sul mercato, ma altrettanto numerosi sono i “cibi alleati” della salute, che ritroviamo in natura. Come ad esempio i frutti rossi, i semi di papavero, quelli di Chia, di zucca ed ancora il pesce azzurro. Tutti alimenti che, se consumati con frequenza e nelle giuste misure, potrebbero aiutarci a ridurre i livelli di colesterolo cattivo promuovendo lo sviluppo di quello buono. Anche mangiare oltre una certa ora di sera sembrerebbe favorire un aumento di colesterolo cattivo, specie se la cena in questione è molto abbondante e ricca di grassi e zuccheri. Dunque, meglio consumare i pasti almeno due ore prima di andare a letto ed entro le ore 20.

