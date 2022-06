Nel cielo astrale, la prima parte di giugno è scivolata, priva di grandi movimenti planetari. Il riferimento vale soprattutto per i c.d. pianeti lenti e semi-lenti, praticamente stazionari in questi primi 20 giorni del mese.

Adesso è atteso il passaggio di Saturno in Acquario dalla casa del Toro. Inoltre, anche Venere lascerà dal 24 giugno il segno del Toro per passare in Gemelli. Infine, il 22 assisteremo al cambio di casa del Sole, dal segno dei Gemelli in quello del Cancro.

Per i nostri Lettori, abbiamo chiesto agli esperti la situazione astrale per la prossima settimana. Abbiamo scoperto che dal 20 al 27 giugno Venere bacia questo segno zodiacale, quello dei Gemelli. Si tratta di un segno super fortunato, considerato il pieno di stelle e pianeti dall’influsso benevolo.

Ecco per chi Venere risulterà in quadratura o neutrale

Tra i segni che non beneficeranno di questo cambio di casa di Venere troviamo quelli d’acqua. Per Pesci, Scorpione e Cancro il secondo pianeta del sistema solare non porterà buone nuove in campo sentimentale. Il discorso vale soprattutto da giovedì, quando l’astro compirà il suo cambio di casa, a cui si unirà l’opposizione della Luna.

Le crisi sentimentali, per i single e le coppie, non mancheranno, e in alcuni casi si metterà in discussione la stessa relazione. Altrettanto faticosa risulterà la situazione al lavoro, per colpa di un Mercurio di traverso che renderà tutto più difficile.

Le vacanze sono ancora lontane, per cui meglio distrarsi in questi ultimi weekend di giugno. Per i segni d’acqua, le migliori destinazioni per rigenerarsi sono quelle che vedono i corsi d’acqua protagonisti. Ad esempio i 2 nuovi “Cammini d’Acqua” in Lombardia potrebbero fare al caso.

Dal 20 al 27 giugno Venere bacia questo segno zodiacale sugli scudi in amore sia per chi è in coppia che per i single

Di contro, il momento continua ad essere magico per i nati sotto il cielo dei Gemelli. Sono settimane che tutto gira alla perfezione e i nuovi ingressi planetari non faranno altro che migliorare la situazione complessiva.

In particolare Venere, unita a Luna, porterà un flusso di amore, emozioni e sentimenti in ogni sfera delle relazioni umane. In famiglia, con gli amici e con il partner si avvertirà quell’alone di stato di grazia relazionale. Si prevedono giorni di forti emozioni e passioni con il partner, da cui ne uscirà rafforzato il legame di coppia.

Molto fortunato anche il cielo per i single. In questo caso il maggiore influsso sarà quello offerto da Mercurio, che spinge all’iniziativa, ad osare, a rompere gli schemi.

Infine, uno sguardo alla sfera denaro e professione. Con Giove favorevole, il clima è sereno e fluido anche su questo fronte. Al riguardo, la giornata super fortunata della prossima settimana sarà quella di domenica.

Lettura consigliata

Bastano 10 euro per preparare le cozze gratinate per un antipasto o un secondo piatto ricco di vitamine e sali minerali