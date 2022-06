Non più solo un semplice orologio, ma un vero gioiello. Le lancette scandiscono la nostra vita, danno ritmo al nostro battito allora è meglio che siano preziose. E così l’orologio che teniamo al polso non avrà più il compito di dirci l’ora, ma avrà il compito di far brillare la nostra pelle. Un orologio che diventa bracciale, un bracciale che diventa orologio.

Già da un pochino di tempo abbiamo assistito a un grande ritorno dei materiali preziosi. Ma non delle solite collane o orecchini. Di gioielli opulenti che usavano le nonne. Un vero ritorno al barocco contemporaneo. Non a caso, infatti, il red carpet del Festival di Cannes brillava di spille con diamanti e pietre preziosi. Insomma, un’estate ricca di luce e di gemme preziose tutte da sfoggiare.

Ma al polso cosa possiamo indossare? Sicuramente indossare un orologio fa la sua bella figura. Ma molte volte lo possiamo trovare scomodo e quindi non lo indossiamo. Fondamentale è trovare l’orologio della giusta dimensione che abbiamo una cassa adatta a quello che è il nostro polso.

L’orologio da polso da donna non si trova solo in acciaio e possiamo indossarlo anche come un vero gioiello

Partiamo da uno dei grandi classici dell’orologeria. Un segnatempo che presenta due diversi orologi. Parliamo del Reverso Classic Duetto di Jaeger-LeCoultre. Un orologio nato negli anni ’30 che permette a chi lo porta di scegliere tra due quadranti. Questa specifica versione, ad esempio, ha una cassa sottile in oro rosa di 21 mm con cinturino in pelle sottile, perfetto, quindi, per chi ha polsi sottili.

Uno dei timekeeper dal design ultra femminile è il Maillon de Cartier, realizzato in Svizzera in oro rosa 18 carati, con maglie a catena che creano un effetto infinito. Incantevole anche la versione con i diamanti.

Ma ovviamente il mondo dell’orologeria non si ferma mai. Infatti, al polso si possono indossare anche dei tradizionali Rolex. E se non vogliamo spendere cifre stratosferiche e possiamo fare a meno di diamanti incastonati nella cassa, ci sono comunque moltissimi segnatempo di brand prestigiosi come Cartier che hanno dei prezzi accessibili.

Non resta allora che scegliere il segnatempo che ci aggrada di più e ricordandoci sempre che non ci sono solo quelli con il cinturino in acciaio, ma anche in pelle. Alcuni di questi presentano anche la pelle traforata che permette così alla pelle di respirare. Dunque, l’orologio da polso da donna non si trova solo in acciaio perché possiamo trovarlo in tantissime altre varianti.

