Fiori colorati, fiori in tessuto o stilizzati: è questa la tendenza sofisticata che sta spopolando

Li abbiamo visti sulle passerelle e sui Red Carpet più famosi. La primavera sboccia anche sui capi d’abbigliamento con questi dettagli di stile. Vediamo quali scegliere e come abbinarli per look stratosferici.

Sole, temperature piacevoli e alberi in fiore, la primavera porta una ventata di allegria contagiosa. Una vera esplosione di vitalità con colori accesi e vibranti e capi leggeri e svolazzanti da indossare. Quest’anno si aggiunge un’altra tendenza ancora più primaverile, l’aggiunta di dettagli floreali. Ma non solo sulle fantasie dei tessuti, no, proprio fiori da applicare o già cuciti ai nostri capi preferiti.

Fiori colorati, fiori in tessuto o stilizzati che abbiamo visto sul Red Carpet

La Regina incontrastata del lancio di questa nuova tendenza è sicuramente Zendaya. L’abbiamo vista ai SAG Awards con un meraviglioso abito a sirena di Valentino impreziosito da tante roselline in seta. Una vera cascata di eleganza un po’ dandy che riprende un trend degli anni ’60 rendendolo più attuale. Ma i fiori non stanno bene solo sugli abiti o sui maglioncini di mezza stagione, anzi. Impreziosiscono anche capispalla come i cardigan lunghi o i trench primaverili, uno dei must di questo periodo. Sono splendide e raffinate le minigonne con le applicazioni floreali in rilievo che impreziosiscono anche i capi più casual. Il bello è che puoi indossarle mixando una semplice t-shirt bianca. Aggiungi uno stivale a gamba alta, con il tacco o tipo combat boots, e sei pronta ad uscire. Non ti piace l’effetto che fa un prato di fiori su gonne e maglioni? Nessun problema, puoi anche scegliere un solo fiore che ricorda tanto le bottoniere di un tempo.

Come abbinare i capi aggiungendo quelli a spilla

Volendo possiamo anche dare nuova vita ad abiti, gonne e maglioncini con dei fiori con la spilla. In commercio se ne trovano di tutti i tipi, margherite, rose, ortensie o fiori stilizzati di tutti i colori. O addirittura utilizzare materiali di recupero e creare questi fiori in tessuto con l’arte del fai da te. Cuci i vari strati o li incolli con la colla a caldo e aggiungi una spilletta sul retro. Con un po’ di creatività puoi trasformare un vecchio capo in uno all’ultima moda, che affare! Puoi anche usare queste spille per dare carattere e sofisticatezza anche al nostro blazer più classico anche nero. Il blazer è uno di quei capi trendy intramontabili per tutte le stagioni, con tonalità differenti su cui giocare.

Quindi ecco che fiori colorati, fiori in tessuto o stilizzati sono il dettaglio che non deve mancare sui tuoi capi. Uno splendido modo di dare vivacità a qualsiasi abito e renderlo più fresco e sbarazzino. Cosa c’è di meglio di qualche fiorellino per sbocciare a primavera ed essere più raggianti?