Fragole sempre gratis: coltivale così sul balcone di casa e avrai facilmente frutti grossi e abbondanti

Le fragole sono un frutto molto goloso che piace proprio a tutti. Sono perfette da mangiare a fine pasto oppure come spuntino. Ma hai mai pensato di coltivarle sul balcone di casa? Non ci crederai ma è semplicissimo. Scopriamo insieme quali sono i trucchetti degli esperti per avere fragole succose e abbondanti.

Coltivare alcune varietà di frutta e verdura direttamente sul balcone di casa non è un’utopia. La tendenza a realizzare un piccolo orticello e godere dei prodotti homemade prende sempre più piede. Naturalmente dobbiamo scegliere delle piante adatte alle condizioni climatiche del posto in cui viviamo.

Non tutte le specie sono difficili da coltivare, ce ne sono alcune perfette anche per chi non ha il pollice verde. Ad esempio, le fragole sono dei frutti che possono crescere tranquillamente con pochissime cure e attenzioni.

Le fragole ottime per la salute

Dolce, gustosa e profumata. La fragola è la regina dei frutti primaverili, molto apprezzata dai bambini ma anche dagli adulti.

Può essere mangiata al naturale, oppure gustata con limone, zucchero o panna. È perfetta per la preparazione di marmellate e dolci.

Le fragole sono composte dal 90% di acqua e hanno pochissime calorie. Questo non vuol dire, però, che sono prive di proprietà benefiche. Questi frutti hanno una buona presenza di fibre, perfette per la salute dell’intestino e di vitamina C utile al sistema immunitario.

Fragole sempre gratis: ecco come fare

Ma vediamo come coltivare le fragole in balcone in modo facile e senza spendere molte energie.

Prima di tutto, facciamoci consigliare dal rivenditore la varietà più adatta al clima in cui viviamo.

Muniamoci di un vaso con la parte sottostante bucata e molto capiente, perché la pianta necessita di spazio. Aggiungiamo sul fondo qualche centimetro di ghiaia per favorire il drenaggio e usiamo un terriccio di buona qualità.

Ricordiamoci di innaffiare le piantine appena invasate e posizionare il vaso in un luogo soleggiato. Infatti, la luce è un elemento molto importante.

Coltivare la pianta dal seme

Possiamo coltivare la pianta anche partendo dal seme. Sarà facile prelevarli direttamente dal frutto. Tagliamo la parte esterna, facciamola essiccare al sole e estraiamo i piccoli semi. Inizialmente conviene coltivarli in semenzaio.

Come fare? Inseriamo 4 semi nel terriccio ad una profondità di circa 10 millimetri. Irrighiamo costantemente e trasferiamo le piantine in vaso solo quando avranno sviluppato almeno dalle 3 alle 5 foglie.

Facciamo sempre attenzione alle erbacce. Andranno eliminate costantemente, perché sottraggono nutrienti alla pianta.

Il miglior concime fai da te

Avremo fragole sempre gratis se le coltiviamo con i trucchetti appena descritti. Ma per farle

crescere sane e rigogliose è necessario utilizzare un concime liquido ricco di azoto, fosforo e potassio. In alternativa possiamo realizzarlo direttamente in casa usando i fondi di caffè.

Per creare un concime liquido basterà lasciare in acqua per un giorno, due tazze di questo scarto. Una volta pronto, utilizziamo il composto per innaffiare la pianta.

Se invece ne versiamo una manciata direttamente nel terreno, i fondi di caffè

diventeranno un repellente naturale, utile per allontanare formiche, cocciniglia e lumache.

Prima di utilizzare questi scarti, facciamoli ben asciugare per evitare che producano delle muffe.