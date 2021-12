Sono passati parecchi anni da quando la televisione è diventata un oggetto presente nelle case di tutti gli italiani. Da allora la tv ne ha fatta di strada e ha ampliato sempre più i suoi orizzonti.

A breve passerà anche al nuovo digitale terrestre, per adeguarci abbiamo già visto alcuni decoder compatibili il cui costo non supera i 40 euro.

I canali col passare del tempo sono aumentati sempre più e hanno fatto la loro comparsa diverse piattaforme aggiuntive che hanno ampliato l’offerta. Una vasta e diversificata programmazione per un pubblico ampio ed eterogeneo.

Ecco dove guardare gratis film e serie tv in streaming ma anche tanto altro

Oltre ai canali ordinari televisivi nazionali, in questi anni vi è stato un vero boom delle piattaforme di streaming. Soprattutto per quanto concerne le serie tv, che stanno riscuotendo un indiscutibile successo in tutte le fasce d’età.

A tal proposito, esiste una piattaforma gratuita di inedite serie tv.

Tutti infatti ricerchiano sempre nuove serie tv, ma anche altri prodotti televisivi. Film, documentari, trasmissioni di intrattenimento ecc. Tanto più durante i periodi freddi è oltremodo piacevole stare in casa e rilassarsi davanti alla tv e avere un vasto palinsesto da cui attingere. In questo modo si potrà optare per prodotti differenti a seconda dello stato d’animo del momento.

Da poco possiamo aggiungere ulteriori tasselli alle nostre visioni grazie a una nuovissima piattaforma approdata in Italia: Pluto Tv.

Una tv gratuita ma dotata di pubblicità con un vasto assortimento di diversi generi.

Come funziona Pluto Tv e cosa vedere

Per guardare Pluto Tv sarà sufficiente accedere al sito ufficiale senza registrazione o scaricare l’app sul proprio telefono o sulla Smart Tv.

In entrambi i casi avremo accesso a tanti e vari contenuti. Potremo guardare le dirette o sul tasto on demand scegliere noi cosa vedere.

Ha un menù pratico e semplice da usare, molto intuitivo. Al suo interno vi troveremo diversi programmi: intrattenimento, sport, musica e lifestyle. Vi sono anche documentari di differenti tipi, ad esempio incentrati su personaggi famosi ma anche sulla natura.

Presente anche un canale per bambini con cartoni animati e altre visioni adatte a loro ma anche per ragazzini.

Da evidenziare inoltre la presenza di contenuti limitati nel tempo, come quelli a tema natalizio.

Oltre alle già menzionate serie tv, vi è poi vasta scelta di film distinti per categorie. Film italiani e cinema d’autore, ma anche azione, crimine, thriller e horror, romantici, commedie, commoventi e sci-fi. Insomma, ve n’è un po’ per tutti i gusti.

Ecco quindi dove guardare gratis film e serie tv in streaming ma anche tanto altro.

