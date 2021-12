Nel corso delle festività natalizie riscopriamo molti dolci e ricette sulle quali nel corso dell’anno ci soffermiamo poco. Anche perché associamo alle festività la possibilità di mangiare facendo qualche strappo alle regole delle diete.

Forse, però, è possibile trovare una via di mezzo ed abituarci alla bontà di questi prodotti in tutti i 12 mesi. Ma mantenendo un occhio alla linea.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Ad esempio dalla Svizzera viene una ricetta tipica di alcuni Cantoni per realizzare dei biscotti molto dolci e saporiti. Sebbene la città che ne vanta le origini sia Basilea, anche in altre città come Berna sono molto diffusi. Si tratta dei Leckerli, un prodotto che risalirebbe al Medioevo. Oggi presenteremo la variante preparata a Berna, in quanto è veramente semplice da preparare. Grazie a miele e limone questi biscotti svizzeri sono una delizia che ci sorprenderà durante le festività ed ecco come prepararli.

Gli ingredienti e la preparazione

Per prepararli tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono degli ingredienti molto comuni. In particolare ci servirà del miele, la farina, dello zucchero, della cannella, la scorza di 3 limoni e un bicchiere di quello che in Svizzera viene chiamato Kirsch. Si tratterebbe di un liquore alla ciliegia, peraltro molto diffuso in forme similari anche in tante Regioni italiane.

In un pentolino dovremo far riscaldare circa 500 grammi di miele. A questo aggiungiamo 500 grammi di zucchero, la scorza di tre limoni e tre bastoncini di cannella. A questi ingredienti uniamo un bicchiere di Kirsch. Si creerà un impasto decisamente appiccicoso e molle.

Aspettiamo che si raffreddi per aggiungervi la farina. Ne bastano circa 60 grammi. A questo punto possiamo procedere impastando e stendendo lo strato che si forma su un’ampia superficie. Lo spessore dovrà essere leggermente più alto rispetto ai comuni biscotti che si trovano in commercio. Un’altezza di circa mezzo centimetro andrà bene. Prepariamo ora una teglia da forno. Sulla base passiamo del burro ed inseriamo i biscotti che abbiamo ritagliato. Possono essere circolari, quadrati, rettangolari oppure, per dare un tocco natalizio, con la forma di un albero di Natale.

Grazie a miele e limone questi biscotti svizzeri sono una delizia che ci sorprenderà durante le festività

Non rimane altro che cuocerli ad una temperatura di circa 220 °C fino a che la superficie non sarà dorata e compatta. Come è possibile immaginare, a fronte di un impasto molto elementare il sapore dei Leckerli sarà decisamente dolce e forte. La presenza dello zucchero e del miele dovrà essere considerata con attenzione da chi ha particolari problematiche di salute. Per chi invece avesse la fortuna di poterli assaggiare, potrebbero rappresentare una delizia ed una piacevole scoperta. Infine, per quanti si trovassero del torrone in casa rimasto inutilizzato dalle festività, ecco 3 ottimi metodi per riciclarlo.