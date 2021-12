Esistono tanti modi per aspettare il nuovo anno che arriva. C’è chi si veste di rosso per sfidare la sorte e per essere più sexy. Ancora, c’è chi decide di affidarsi al cibo, mettendo in tavola le pietanze simboliche che portano denaro, amore e fortuna.

Tra queste ricordiamo il melograno, sinonimo di ricchezza e vita, l’uva simbolo di abbondanza, il risotto simbolo di fertilità etc. Ricordiamo anche questi cinque cibi che promettono ricchezza e felicità da non far mancare sulla tavola a Capodanno.

Per la loro forma che ricorda delle monete, le lenticchie sono un insostituibile amuleto che attrae la ricchezza. Pare che più se ne mangia, più la fortuna girerà dalla nostra parte. Ma attenzione a mangiarle solo dopo la mezzanotte.

Alla vigilia del nuovo anno si è soliti preparare questo legume accompagnato dallo zampone o dal cotechino di maiale. Eppure, sono molti a non gradire particolarmente questo abbinamento. Per questo abbiamo pensato a una ricetta che abbia protagonista le lenticchie, ma diversa dal solito. Ecco come festeggiamo Capodanno con questo delizioso e ricco contorno pronto in 15 minuti per augurare ricchezza e fortuna.

Non una semplice insalata ma un tripudio di golosità

Il piatto di oggi ha come protagoniste le lenticchie. Però, non dobbiamo pensare al solito piatto di lenticchie in umido, a volte scotte o troppo dure. Questa ricetta è pensata per onorare questo legume e far vibrare di piacere le papille gustative.

La preparazione è davvero semplice, così come gli ingredienti. Si tratta di un’insalata tiepida e per farla avremo bisogno di:

200 g di lenticchie grosse; 2 carote tritate; una cipolla; 200 g di cavoletti di Bruxelles o broccoletti verdi; 100 g di songino o rucola fresca; 40 g di semi misti; pancetta affumicata (opzionale).

Festeggiamo Capodanno con questo delizioso e ricco contorno pronto in 15 minuti per augurare ricchezza e fortuna

Cominciamo mettendo le lenticchie in ammollo per un’ora minimo. Possiamo utilizzare anche questo ingrediente segreto per aumentarne la digeribilità. Una vola trascorso il tempo necessario, scoliamo le lenticchie. Adesso prendiamo una pentola e versiamo un cucchiaio di olio dove fare appassire metà cipolla tritata finemente. Aggiungiamo le lenticchie, qualche mestolo di acqua e un pizzico di sale. Lasciamole cuocere fino a raggiungere la cottura desiderata. Ricordiamo che non dovranno risultare troppo cotte.

Nel frattempo tritiamo finemente l’altra metà di cipolla e tagliamo la carota in striscioline. Poi preoccupiamoci della pulizia dei cavoletti che devono essere sfogliati e tagliati in 4 spicchi. Quindi, prendiamo una padella e versiamo un filo d’olio. Rosoliamo la cipolla e la pancetta, aggiungiamo le carote e i cavoletti. Lasciamo cuocere per 7-8 minuti e aggiungiamo le lenticchie cotte e scolate. Spegniamo la fiamma e serviamo l’insalata tiepida guarnita di rucola o songino.