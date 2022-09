In cucina possiamo davvero sbizzarrirci a creare tante ricette buone ma soprattutto veloci da preparare. C’è chi preferisce la carne e chi invece il pesce. Oggi andremo a vedere una ricetta a base di carne, con il tacchino. Il tacchino è un tipo di carne magro, che viene utilizzato spesso anche dagli sportivi. Ricco di proteine e tante proprietà nutritive ottime. La ricetta che andremo ad applicare sarà particolare, in quanto andremo ad utilizzare anche il curry.

Dove si può mettere il curry?

Solitamente viene utilizzato per insaporire le carni. In particolar modo le carni bianche, dunque il tacchino e il petto di pollo. Alcune persone lo utilizzano anche con il pesce, in quanto si sposa bene. È perfetto anche con le verdure. In alcuni casi è utilizzato anche per la preparazione di dolci, in combinazione con i chiodi di garofano.

Ingredienti

Ciò che ci serve per creare questa ricetta sono:

800 g di tacchino;

20 g di curry;

100 ml di latte di cocco;

1 cucchiaio di maizena;

1 noce di burro;

mezza cipolla;

sale e olio EVO.

Da provare il petto di tacchino al curry con latte per una ricetta veloce

Come primo passaggio dobbiamo tagliare il tacchino. Dunque prendiamo la carne, togliamo eventuali nervetti con la forbice. Tagliamo con un coltello a dadini. Non dovranno essere né troppo grossi o sottili. Mettiamo da parte il pollo e possiamo preparare la cremina del curry.

Come si fa la salsa al curry?

Ciò che ci serve sarà una padella antiaderente. All’interno andremo a sciogliere il burro. Una volta sciolto aggiungiamo il curry e la maizena. Se necessario aggiungiamo un po’ di latte. Ciò che si dovrà andare a creare è una vera e propria crema, non troppo liquida. A questo punto la salsina sarà pronta. Aggiungiamo dunque il petto di tacchino e giriamo con un cucchiaio di legno. Aggiungiamo il sale e lasciamo marinare per circa 10 minuti.

In un’altra padella mettiamo a soffriggere la cipolla e aggiungiamo poi il pollo con la crema al curry. Versiamo un po’ di latte, mescoliamo e lasciamo in cottura per circa 15 minuti. Man mano che la salsa si asciuga, aggiungiamo latte fino a quando non si esaurisce. Una volta che sarà ben cotto e si sarà formata una crema densa e morbida, allora sarà pronto.

Al pollo con il curry si può abbinare semplicemente del riso in bianco con un po’ di olio e formaggio grattugiato. È davvero da provare il petto di tacchino al curry, per un’idea cena veloce e sfiziosa.

