Quando si torna dal lavoro o dall’università, l’ultima cosa che si vuole fare è cucinare. La stanchezza prende il sopravvento ma di questo non ci dobbiamo preoccupare. Infatti, si possono preparare delle deliziose ricette da fare prima di uscire di casa e riscaldarle al ritorno. Un esempio è la ricetta che andremo a vedere oggi. Questa è assolutamente da provare per chi ha bisogno di un’idea per la cena semplice ma gustosa al tempo stesso. Tutto quello che ci servirà saranno pochi ingredienti, che adesso vedremo, e una teglia rotonda adatta al forno.

Ingredienti

800 g di patate;

250 ml di panna;

pancetta a cubetti;

rosmarino.

Come possiamo notare, oltre ad essere davvero buona è una ricetta anche economica, che richiede poca spesa.

Come cuocere il tortino in padella

Se non vogliamo utilizzare il forno l’alternativa c’è. Infatti, possiamo cucinare il tortino tranquillamente sui fornelli, utilizzando una padella antiaderente. Si versa un po’ di olio sul fondo della padella. Facciamo cuocere per circa 8 minuti. Quando vediamo che la parte di sotto sarà cotta, allora la giriamo come se fosse una frittata, aiutandoci con un coperchio o piatto largo. La si fa cuocere poi dall’altro lato sempre per 8 minuti.

Per una cena con amici è da provare questo tortino di patate al forno

Possiamo passare ora alla preparazione del tortino. È consigliabile utilizzare patate fresche, in modo che si possa avere un sapore più autentico. Laviamo le patate e le sbucciamo con un pelapatate. Le tagliamo con uno spessore di ½ cm. Riempiamo una pentola e le facciamo bollire in acqua calda per circa 5 minuti. Passato questo tempo le scoliamo e le mettiamo in un recipiente. A questo punto andiamo a salarle, aggiungere il rosmarino e mescoliamo delicatamente, facendo attenzione che non si rompano.

Mettiamo le patate nella teglia e andremo ad aggiungere anche la pancetta. Versiamo la panna da cucina facendo attenzione che sia ben sparsa per tutta la teglia. Se si vuole si può anche fare una spolverata di formaggio grattugiato. Copriamo con la carta stagnola e possiamo mettere in cottura a 180 gradi per circa 20 minuti. Rimuoviamo la carta stagnola dopo 15 minuti e terminiamo la cottura. Si consiglia di servirlo tiepido e non troppo caldo, in modo da sentire bene il sapore.

Cosa abbinare al tortino di patate

Alcuni lo considerano un piatto unico, altri invece sentono il bisogno di affiancare qualche buon contorno. Proprio per questo potremmo optare per una buonissima caponata di verdure. Si può anche pensare a preparare degli ottimi funghi trifolati o semplicemente un formaggio fresco tagliato a fette. È un secondo abbastanza versatile che può essere abbinato a diverse combinazioni. Per una cena con amici questa può essere un’ottima soluzione.

