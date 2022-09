Sappiamo quanto i legumi siano molto importanti per la nostra salute. Sono considerati fonte di proteine, adatti quindi anche a chi vuole fare una dieta iperproteica. Tra i vari legumi che esistono, oggi soffermeremo la nostra attenzione sui fagioli. Sono tanto amati ma c’è anche chi li odia. Hanno un sapore possiamo dire particolare, non adatto al palato di tutti.

Valori nutrizionali

Su 100 g di fagioli possiamo contare 303 kcal e:

51 g di carboidrati;

23 g di proteine vegetali;

2 g di grassi;

17 g di fibra;

10 g di acqua.

Sono inoltre ricchi di varie vitamine quali la B3 e C e soprattutto tanti sali minerali. Sono presenti anche tanti isoflavoni. Questi ultimi si trovano sia nei fagioli ma anche nella soia e sono una classe di antiossidanti.

Perché i fagioli fanno fare le scorregge?

Una domanda molto frequente è il perché alcuni legumi, soprattutto i fagioli, facciano fare tante scorregge. Possiamo dire che si tratta di problemi di flatulenza. Quest’ultima è causata dalla fermentazione batterica di due oligosaccaridi, il raffinosio e lo stachioso. Questi portano alla fermentazione di metano che poi viene espulso.

Perché i fagioli fanno fare tanta aria e i loro possibili benefici per la salute

Nonostante questo, i fagioli hanno davvero tantissimi benefici per la nostra salute. Ad esempio, sarebbero un cibo molto indicato per perdere peso. Ovviamente è sempre tutto soggettivo ed ogni corpo risponde in maniera diversa. Sembrerebbero anche adatti per chi soffre di diabete. Essendo ricchi di fibre e vitamine, avrebbero infatti un basso indice glicemico. Di conseguenza, chi è affetto da questa malattia li potrebbe consumare senza troppi problemi.

Inoltre, abbasserebbero il colesterolo cattivo, riducendo notevolmente il rischio di varie malattie a livello cardiovascolare. Si possono mangiare circa 50 g di fagioli, fornendo un apporto calorico pari a 170 kcal. Questo se parliamo di fagioli secchi. Se parliamo di fagioli freschi la dose consigliata è di 150 g. Dunque, abbiamo il perché i fagioli fanno fare tanta aria ma soprattutto perché fanno bene. Adesso vedremo alcuni consigli per cucinarne di ottimi.

Come cucinare i fagioli

Per cucinare i fagioli secchi bisogna lavarli sotto acqua e metterli in ammollo una notte intera. Poi si possono preparare e condire come meglio si vuole. I fagioli in scatola sono quelli più veloci da preparare. È consigliabile comunque sciacquarli sotto l’acqua prima di cucinarli. Preparare la pasta con i fagioli è semplicissimo. Basta mettere in una casseruola l’olio, la pancetta e la carota insieme allo scalogno. Si aggiunge poi la passata di pomodoro e poi in ultimo i fagioli. Si possono utilizzare sia quelli borlotti o i cannellini, a seconda del proprio gusto personale.

