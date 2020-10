Se si parla di dolci autunnali, l’utilizzo della mela è un must per questa stagione. Più volte, il team di ProiezionidiBorsa ha optato per ricette contenenti come ingrediente principale la mela. Un esempio? Una delle ultime preparazioni proposte è rappresentata dai “Fagottini di mele pronti in un batter d’occhio per ammaliare gli ospiti in pochi istanti”. Anche in questa occasione, il nostro intento è quello di suggerirvi preparazioni semplici e sbrigative ma senza trascurare la bontà e la qualità dei piatti proposti. Dunque, da provare assolutamente la torta soffice di mele grattugiate pronta in men che non si dica.

Ingredienti

3 mele medie e mature;

250 g di farina tipo 00;

150 g di zucchero;

70 g di burro;

3 uova;

1 limone;

1 bustina di lievito per dolci.

Preparazione

Profumatissima e dal sapore di casa, la torta soffice di mele è di facile realizzazione e tutti ma proprio tutti possono cimentarsi nella sua preparazione. Inoltre, la variazione della mela grattugiata, piuttosto che a pezzi, renderà il composto ancora più soffice e omogeneo.

Innanzitutto, prendete le mele, lavatele per bene, sbucciatele e grattugiatele. Prendete una ciotola e versate al suo interno il succo di un limone e le mele grattugiate. Mescolate e lasciatele un attimo da parte. Successivamente, prendete lo zucchero e le uova e lavorate fino a raggiungere un composto spumoso e chiaro. Aggiungete la farina setacciata e fate la stessa cosa con il lievito. Poi, versate le mele ed aggiungete il burro. Mescolate energicamente per qualche minuto. Infine, versate il composto in una tortiera dal diametro di circa 24 cm, imburrata e infarinata e cuocete la vostra torta in forno già caldo a 180 °C per 45 minuti circa. Una volta cotta, lasciate raffreddare e prima di servire ai vostri ospiti spolverate con uno strato di zucchero a velo oppure con un sottile strato di cioccolato fondente fuso. Il risultato farà impazzire amici e parenti.