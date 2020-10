Un dolce amato da molti che consiste in una specifica lavorazione pasticcera della castagna. Per essere precisi stiamo parlando di un particolare tipo di castagna chiamato “marrone”. Con soli tre ingredienti ed un po’ di pazienza per la preparazione, i vostri marron glacé conquisteranno gli ospiti in men che non si dica. Passiamo subito alla ricetta.

Ingredienti

1 kg di castagne “marroni”;

1 kg di zucchero;

Una stecca di vaniglia;

Un litro d’acqua.

Preparare i marron glacé non è mai stato così facile. Preparazione

Delicati e zuccherosi, i marron glacé rappresentano uno dei dolci tipici dell’autunno e sono facili da realizzare, seppur il procedimento è abbastanza lungo. Prendete le castagne, lavatele e pulitele bene poi prendete una pentola, fate bollire l’acqua e mettendone poche per volta fate cuocere le castagne. Una volta bollite tutte, privatele della buccia. A questo punto, riprendete la pentola e inserite le castagne sbucciate. Successivamente riempite d’acqua e fate cuocere a fuoco lento per circa 12 minuti.

Ora, scolate le castagne e lasciatele raffreddare. In un pentolino inserite lo zucchero e la stecca di vaniglia e fate cuocere per circa 5 minuti. Versate nello zucchero le castagne, coprite con un coperchio e fatele riposare nello sciroppo per circa 24 ore. Il giorno successivo, accendete la fiamma sotto la pentola, portate a bollore e fate cuocere per un minuto le castagne con lo zucchero. Ripetete il procedimento per altri due giorni, quindi accendete la fiamma, portate a bollore e fate cuocere per circa un minuto. Infine, scolate le castagne dallo sciroppo e riponetele su una griglia a raffreddare per almeno 3 ore. Dopo giorni d’attesa il risultato sarà sorprendente ed i vostri ospiti andranno via soddisfatti, pieni e felici.

