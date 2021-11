È da pochi giorni che siamo entrati nel mese di novembre, dicendo addio a ottobre. Questo nuovo mese ci fa entrare direttamente nel segno dello Scorpione. Un segno che crea allo stesso tempo fascino e mistero. Perciò non spaventiamoci se novembre inizia in salita per questi segni zodiacali già fortunati durante ottobre.

Novembre sotto l’influsso dello Scorpione

Siamo entrati nel segno più misterioso dello zodiaco, quello che risveglia in noi tante sensazioni e tanti timori. Ma tutte le cose non vengono mai per nuocere, ed è solo la spinta che lo zodiaco dà a tutti i segni attraverso le caratteristiche dello Scorpione. Queste sono soprattutto quelle della distruzione dei nostri schemi mentali e di ciò che riteniamo vero e acquisito. In pratica, corrisponde ad una preparazione di quello che verrà dopo e come in ogni passaggio, ci ripulisce dalle energie negative per poter accogliere quelle nuove.

Non spaventiamoci se novembre inizia in salita per questi segni zodiacali già fortunati durante ottobre

Prepariamoci allora a metterci in discussione e ad abbandonare eventualmente le certezze acquisite. Poiché lo Scorpione è un segno di segretezza, non bisogna rivelare le nostre intenzioni agli altri in questo periodo, ma conservarle per attuarle al momento giusto. Per il momento restiamo tranquilli all’interno della nostra interiorità, proprio perché prima dell’azione è necessario ritrovare in pieno noi stessi.

2 sono i segni che saranno chiamati a fare attenzione in particolare e 3 quelli più fortunati per questo mese.

Il segno dell’Acquario

Pur essendo un segno che ha tanta voglia di fare, tuttavia in questi inizi di novembre dovrà rallentare un poco. Ed è l’occasione per riflettere un po’ di più. La sua forza, comunque, viene anche dal fatto di saper trovare amici per fare qualcosa. Allora piuttosto che iniziare qualcosa da solo, meglio chiedere rinforzi. I pianeti, tuttavia, rallentano e indeboliscono la sua attività. L’aiuto di qualche amico può aiutarci a togliere le castagne dal fuoco.

Ma è proprio fra le amicizie che potrebbe arrivare un tiro mancino. Sarà l’occasione per poter distinguere fra i veri amici e quelli invece che ne traggono profitto.

L’Acquario ama lavorare ma desidera vedere i risultati. Questo inizio mese sarà del tipo: lavoro duro fino a venerdì e un po’ d’attenzione in famiglia nel fine settimana. Sicuramente un periodo da non prendere alla leggera.

Il segno dell’Ariete

L’Ariete è un altro segno che dovrà pazientare durante questa prima parte di novembre. Quelli dell’Ariete amano fare e creare situazioni e iniziative. Sono dei segni dinamici per natura e a malavoglia se ne stanno fermi. I pianeti però impongono più riflessione e invitano a stare più tranquilli. L’Ariete vorrebbe scalpitare, ma sarà certamente più a suo agio dopo questo inizio in sordina. Meglio non lottare a vuoto contro i pianeti, soprattutto Saturno.

Riguardo ai soldi e agli affari, il mese si annuncia complicato. Bisogna fare molta attenzione anche nel campo affettivo. Ci sarà forse qualcuno che si opporrà a voi e che cercherà di mandare a pezzi le vostre relazioni. È un inizio che bisogna pagare e che richiede perciò riflessione e prudenza. Ma poi tutto si sistemerà, un po’ più in là.