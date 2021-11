In questo report parliamo di un titolo che ha nelle sue corde un interessante potenziale rialzista. Inoltre questo titolo ha sempre dato ottime soddisfazioni ai suoi azionisti. Basti pensare che negli ultimi cinque anni ha sempre fatto meglio sia del settore di riferimento che del mercato italiano. Il titolo, infatti, si trova in una configurazione grafica molto interessante. Per cui la rottura del doppio massimo potrebbe spingere le azioni Caltagirone verso un rialzo di oltre il 50% rispetto ai livelli attuali.

Da notare che qualunque sia la metrica utilizzata, la valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un titolo molto sottovalutato. Ad esempio, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, restituisce una sottovalutazione di circa l’80%.

Un altro punto di forza di Caltagirone è la sua situazione finanziaria. L’indice di liquidità sia di breve che di lungo, infatti, è ben superiore a 1 indicando un titolo molto solido.

Come più volte scritto, quindi, le azioni Caltagirone potrebbero essere un ottimo investimento, ma nel rispetto degli stop indicati.

La rottura del doppio massimo potrebbe spingere le azioni Caltagirone verso un rialzo di oltre il 50%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Caltagirone (MIL:CALT) ha chiuso la seduta del 3 novembre a quota 4,42 euro, in ribasso dell’1,78% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma sta incontrando un forte ostacolo in area a 4,59 euro. L’attuale situazione, quindi, è molto delicata in quanto le quotazioni si trovano tra questo livello di resistenza e il supporto in area 4,38 euro.

Una chiusura settimanale superiore a 4,59 euro aprirebbe le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 4,93 euro. Gli obiettivi successivi, invece, si trovano in area 5,86 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 6,76 euro (III obiettivo di prezzo).

La rottura del supporto, invece, potrebbe dare spazio a scenari molto negativi per Caltagirone. L’eventuale proiezione ribassista, infatti, avrebbe come massima estensione area 2,6 euro.

Prestare, quindi, molta attenzione a quando accadrà in chiusura di settimana in corrispondenza dei livelli indicati.