Da mettere nel carrello l’alimento utile contro colesterolo e glicemia alta, ma efficace per dormire

Colesterolo alto e glicemia non ci fanno stare tranquilli? L’alimentazione è fondamentale, ed ecco quale alimento ci aiuterebbe davvero.

L’alimentazione ha un peso specifico molto rilevante quando si parla della nostra salute. Sono le scelte quotidiane, quelle che compiamo ogni giorno a tavola, che possono aiutare il nostro organismo a stare bene.

In ottica di prevenzione da malanni o patologie più gravi, dovremmo sempre scegliere con cura ciò che mangiamo. A tal proposito, c’è un alimento che potrebbe aiutare le persone che soffrono a causa del colesterolo e della glicemia alta. Ovviamente non esistono cibi che ci possano aiutare nello specifico contro questi due nemici della salute. Solo i farmaci consigliati dal nostro medico e il rispetto di tutti i suoi suggerimenti ci aiuteranno a migliorare tale situazione.

Ciò che, però, sarebbe possibile ottenere è un aiuto da parte del cibo nel controllo di questi valori. In buona sostanza, alcuni cibi avrebbero, infatti, un buon effetto su questi valori del sangue. Per questo, sarebbero ottimi da inserire nella nostra dieta.

Da mettere nel carrello l’alimento versatile in cucina che favorirà il benessere del nostro organismo

Negli ultimi anni si è molto diffusa, anche nel nostro Paese, la soia. Si mangia, soprattutto, sotto forma di fagioli o germogli, ma è molto consumata anche come latte o altri derivati.

Il discorso attorno alla soia è, generalmente, toccato in relazione all’alimentazione vegetariana. In realtà, però, ci sono tante altre caratteristiche intrinseche alla soia che, però, non tutti conoscono.

La soia, infatti, rientrerebbe tra quegli alimenti che aiuterebbero a tenere sotto controllo il proprio colesterolo.

Inoltre aiuterebbe a favorire una buona qualità del sonno, aspetto fondamentale per il nostro benessere. Ecco perché sarebbe da mettere nel carrello l’alimento protagonista del nostro articolo.

Una ricetta da intenditori

Molte persone vorrebbero integrare la soia nella loro alimentazione, ma non sanno bene come farlo. Il mistero sarà presto risolto dopo che avremo scoperto questa buonissima ricetta, proprio a base di soia. Esistono molti prodotti a base di soia, ad esempio lo stesso olio di soia, da usare correttamente in cucina, o il tofu.

L’ingrediente principale della ricetta sarà proprio il tofu, ovvero quel formaggio vegetale derivato dalla soia. Molti pensano che, questo prodotto, non abbia sapore, ma solo perché non l’hanno provato con questa ricetta. Prepareremo, infatti, un buonissimo tofu caramellato con salsa di soia.

Ecco quali ingredienti ci serviranno:

150 g di tofu;

olio di semi q.b.;

1 pizzico di sale;

4 cucchiai di salsa di soia;

1 bicchiere d’acqua;

30 g di zucchero di canna;

1 cucchiaino di amido di mais.

Partiamo tagliando il panetto di tofu in fettine non troppo spesse, di circa mezzo cm. Versiamo, quindi, un po’ di olio di semi in padella e, quando quest’ultimo sarà caldo, potremo calarvi le nostre fette di tofu.

Aggiungiamo un pizzico di sale, quindi facciamo rosolare il tofu, girandolo su entrambi i lati. Lo faremo cuocere finché non sarà dorato, ma non dovremo esagerare, altrimenti si indurirà troppo.

Prepariamo la salsa che renderà gustosissimo il nostro tofu

A questo punto uniremo la salsa di soia, l’acqua, lo zucchero e l’amido. Dopo aver mescolato bene, dovremo versare il tutto nella padella con il tofu, e far cuocere finché il sughetto non diventerà morbido e caramellato. Ora impiattiamo e gustiamo.