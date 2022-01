Abbiamo appena visto tanto amore e tanto denaro in arrivo per un segno. Tranne l’Ariete e il Toro, che dovrebbero dominare incontrastati il 2022, gli altri segni vivranno naturali alti e bassi. Un’alternanza abbastanza fisiologica che si evolverà di settimana in settimana. E la nostra Redazione non mancherà di aggiornare i Lettori proprio sugli sviluppi dello zodiaco. In particolare da metà gennaio pioggia di denaro su questi 2 segni favoriti dalle stelle ma presi di mira da altri 2 segni invidiosi. Diciamo subito che non sarà un periodo di abbondanza molto lungo, ma come dicevano i latini: “cogli l’attimo”. Vediamo quali saranno i nostri Lettori baciati dalla buona sorte, ma anche da chi dovranno guardarsi le spalle nei prossimi giorni.

Strana situazione quella della Vergine

Partiamo subito togliendo una delle principali curiosità a chi ci sta seguendo: la Vergine sarà uno dei segni fortunati, ma dovrà guardarsi le spalle da:

Gemelli;

Pesci.

Soprattutto per quanto riguarda la vita amorosa del segno. Le stelle stanno lanciando un messaggio molto particolare ai nati dal 24 agosto al 22 settembre. La situazione lavorativa, professionale e affettiva sembra un puzzle da comporre. Uno di quelli bellissimi, pregiatissimi, ma con tantissimi pezzi da incastrare al posto giusto. In ambito lavorativo soprattutto i liberi professionisti potrebbero ricevere delle gradite sorprese, ma facendo molta attenzione. Ci sarebbe infatti la possibilità di ottimi guadagni, ma stando attenti a non cadere nell’eccesso di ambizione. La buona sorte sarebbe infatti disposta ad accompagnare la Vergine nel suo cammino, a patto di non risultare troppo avidi.

Da metà gennaio pioggia di denaro su questi 2 segni favoriti dalle stelle ma presi di mira da altri 2 segni invidiosi

Anche il Capricorno sembrerebbe sponsorizzato dalla Fortuna, che potrebbe regalare degli introiti imprevisti. Al lavoro ci sono 2 parole chiave da utilizzare e seguire:

occasione;

cambiamento.

Una tira l’altra e sembrerebbe arrivato il momento di cogliere al volo una importante opportunità, nata da progetti e idee degli ultimi mesi.

Per quanto riguarda invece l’amore, ecco che vale il discorso fatto per la Vergine. Pesci, ma soprattutto Gemelli potrebbero minare i rapporti affettivi più solidi. Diversa invece la situazione dei single, che grazie anche alla fortuna di cui sopra, potrebbero finalmente incontrare l’anima gemella.

Approfondimento

Sulla ruota di questo fortunatissimo segno è in arrivo un gennaio pieno d’oro e di fortuna grazie all’appoggio di Giove