Abbiamo visto che ci sono segni destinati a essere protagonisti per tutto l’anno. Ariete e Toro potrebbero ricordare a lungo questo 2022. Tanti soldi, altrettanta fortuna e mettiamoci pure successi lavorativi e amorosi. Poi, ci sono quei segni che andranno a corrente alternata, come il Capricorno e i Gemelli. Un mese positivo e uno da incubo. Dalle stelle alle stalle e viceversa in un battito di ciglia. Ma le stelle sono così: capricciose e volubili come una bella donna. E attenzione all’incredibile colpo di coda di questo segno che nonostante Giove opposto porterà a casa tanto amore e una valanga di denaro. Andiamo alla scoperta dei nati sotto questo segno fortunato dei prossimi giorni.

Trasformisti come Johnny Depp

Il famosissimo attore hollywoodiano Johnny Depp è il simbolo dei Gemelli delle prossime ore. Camaleontico, trasformista, affascinante e imprevedibile. 4 aggettivi che caratterizzano questo attore che sa far ridere, ma anche piangere. Eroe e antieroe. Tanto osannato dietro lo schermo, quanto discusso in privato. I Gemelli saranno proprio come il loro rappresentante. Avanti con la bandiera pirata di Jack Sparrow e all’arrembaggio della quotidianità. In amore Venere si mantiene neutrale, ma i Gemelli hanno voglia di avventure. Soprattutto i single. Più tranquillo il rapporto delle coppie stabili, che non verranno scosse dalle mareggiate. La Luna invece potrebbe favorire proprio la temerarietà e il desiderio di fare nuove conquiste.

Incredibile colpo di coda di questo segno che nonostante Giove opposto porterà a casa tanto amore e una valanga di denaro

Avevamo anticipato ai nostri Lettori dei Gemelli che il 2022 avrebbe potuto essere l’anno degli investimenti importanti. Per prima la casa. Per le giovani coppie sarebbero infatti previsti tempi felici per costruire il nido d’amore. Al contrario per quanto riguarda la vita sociale, la parola d’ordine è: equilibrio. Attenzione a non ferire amici e parenti con la lingua più pungente della spada. Ci vuole tanto equilibrio e altrettanta serenità. Le stelle si dichiarano disposte ad aiutare chi usa la testa, meno chi utilizza i muscoli.

Pronti per la semina

La situazione economica dei Gemelli è abbastanza chiara, ma nello stesso tempo complicata:

situazioni e investimenti in sospeso potrebbero essere liquidate presto. Ma, attenzione a non fare la fine del goloso. Bisogna invece accettare eventuali compromessi, accordi e concordati. I soldi arriveranno, ma senza fare la figura degli avidi;

è tempo di seminare per il futuro. Soprattutto i liberi professionisti potrebbero essere chiamati a nuove sfide e progettualità. Il futuro appare roseo e dorato.

