Con soli 24 euro chi sta a casa può ottenere oltre 300 euro o una rendita fino a 1.500 euro

Talvolta una piccola spesa può metterci al riparo da gravi situazioni che oltre alla sofferenza fisica e mentale, potrebbero portare ingenti spese. Ecco allora cosa fare per prevenire situazioni spiacevoli.

Spesso chi sta a casa e si occupa della famiglia e dell’ambiente domestico sottovaluta il proprio ruolo e i rischi giornalieri. Ma il lavoro domestico è fondamentale per il benessere dell’intero nucleo familiare e ogni giorno casalinghe/casalinghi corrono tanti rischi durante lo svolgimento delle loro attività. Gli incidenti domestici spesso determinano disabilità, sofferenza e in alcuni casi addirittura la morte. Tra le cause più frequenti d’incidente ritroviamo la caduta, poi ferite da taglio, schiacciamenti, urti. Senza poi dimenticare ustioni, intossicazioni per l’utilizzo di prodotti chimici o gli infortuni causati dal mal funzionamento di elettrodomestici.

Inoltre la ripetitività delle proprie azioni talvolta fa abbassare la guardia, facilitando così il verificarsi degli infortuni. Casalinghe e casalinghi sono i più esposti ai pericoli domestici a prescindere dall’età. Gli ambienti in cui maggiormente si verificano sono la cucina, il bagno ma anche pertinenze come giardini, cortili e terrazzi. Anche in vacanza si è tutelati, in quanto la polizza copre anche gli infortuni avvenuti nelle residenze temporanee scelte per le vacanze, purché in Italia.

Con soli 24 euro chi sta a casa può garantirsi contro rischi e pericoli ricorrenti

Per questo la Legge n. 493/99 prevede la polizza assicurativa contro gli infortuni domestici gestita dall’INAIL. Questa tutela tutti coloro che gratuitamente senza vincolo di subordinazione si prendono cura dei componenti del nucleo familiare e dell’ambiente in cui dimorano. Pertanto casalinghi e casalinghe tra i 18 e i 67 anni hanno l’obbligo di assicurarsi per proteggere sé stessi dalle insidie e rischi giornalieri.

In particolare gli studenti che si occupano dell’ambiente dove abitano o i giovani che in attesa di occupazione lavorano esclusivamente per la cura dei familiari. Nonchè i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni d’età, cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, lavoratori in mobilità, Cassa Integrazione. Ma anche i lavoratori percettori di disoccupazione e i lavoratori che svolgono un’attività lavorativa che non copre tutto l’anno. Il premio assicurativo è di 24 euro all’anno da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno.

Ecco le prestazioni che possono aversi con 24 euro all’anno

La polizza INAIL, oltre ad essere conveniente, è fondamentale in caso d’infortuni domestici. Con soli 24 euro chi sta a casa infatti può ottenere una rendita mensile. Questa parte da 119,23 euro fino ad un massimo di 1.454,08 a seconda della percentuale d’invalidità riconosciuta. In particolare l’INAIL riconosce una rendita diretta per inabilità permanente qualora dall’infortunio derivi un’inabilità permanente pari o superiore al 16%. Una prestazione una tantum di 337,41 euro qualora si riconosca un’inabilità tra il 6 e il 15%, un assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita. Nonché una rendita ai superstiti e un beneficio una tantum in caso di morte dell’assicurato.