Per ringiovanire il viso affaticato finalmente un taglio innovativo e da far invidia spopolerà nel 2022

La stagione estiva sta entrando nel vivo e i tagli di moda durante la primavera cercano di affermarsi anche d’estate. C’è un taglio che ha sostituito il quotato pixie nei mesi scorsi e le nuove variazioni ne stanno facendo uno dei più richiesti dei prossimi. Si pensava che il bob fosse già un taglio versatile, poi il pixie si è dimostrato molto più sbarazzino e ricco di sperimentazioni. Corti sui lati e sul collo, parte superiore e frangia più lunga, lunghezze con cui giocare, cos’altro ci si poteva inventare?

Ed ecco il nixie cut, ossia il nearly pixie, un taglio che ha conquistato Cameron Diaz e Rihanna per la forma libera e le particolarità morbide e selvagge. Sono sempre corti ai lati e sul collo e più lunghi in alto e sulla frangia ma con un’aggiunta che è molto più di un azzardo.

Cure semplici e veloci

Per ringiovanire il viso affaticato, con qualche nuova ruga che non ci aspettavamo e per darci un’aria più fresca questo taglio è ideale e sta spopolando tra le donne più in vista d’America.

Il nixie cut ha tante lunghezze diverse dentro un’unica lunghezza grazie agli strati che i parrucchieri studiano appositamente per il cliente. Assecondando lineamenti e struttura del viso si possono creare volumi o riempire i tratti scarni. Si possono anche valorizzare i capelli più fini oppure variare i tagli di quelli ondulati.

I capelli richiederanno una cura facile e veloce, al mare o all’uscita dalla palestra, prima di entrare in ufficio o una volta fuori mentre andiamo a una cena o a un appuntamento. Possiamo asciugare i capelli o lasciarli umidi, liberi di sistemarsi da soli con le varie lunghezze che occuperanno una posizione diversa della precedente. Novità in continua evoluzione alla ricerca di giovinezza e comodità.

Sulla parte alta e nei lati, diverse mini lunghezze si muoveranno a seconda della pettinatura scelta che potrà variare di giorno in giorno. Anche la frangia non sarà più un problema, ma un’arma in più con cui sedurre e conquistare, decidendo la lunghezza oppure optando per un ciuffo laterale.

Si può scegliere uno stile estremo oppure più moderato, giocando con i colori e le nuove tonalità come il ramato, il platino o il cioccolato. I tagli possono guardare al futuro o riportare dal passato motivi e pettinature. Il nixie ricorda l’eleganza che negli anni Novanta caratterizzava Meg Ryan e Gwyneth Paltrow. È ancora più avventuroso e adatto non solo ai giovani ma anche a chi a 50 e 60 anni non si vuole arrendere al tempo che passa. La versatilità del nixie conquisterà tutti anche quest’estate soprattutto quando verranno asciugati al naturale e pettinati con un colpo di mano.

