Cupido colpisce ancora, 6 segni che troveranno l’anima gemella il prossimo anno secondo l’oroscopo

Scopriamo se siamo tra i sei segni fortunati che saranno baciati da Venere nel 2023 e troveranno il grande amore o riceveranno una proposta di convivenza o matrimonio.

Mentre fervono i preparativi per la festa più amata dell’anno, c’è un sentimento che pervade il cuore di tutti noi: l’amore.

È in ogni cosa che facciamo, specialmente in questo periodo. Ad esempio, è nascosto nella voglia di trovare i regali giusti per familiari, amici e parenti, quel dono perfetto che sappia stupire ed emozionare.

Ma l’amore è anche in cucina, ogni volta che ci mettiamo ai fornelli per gli altri: quale momento più esemplificativo della preparazione del menù natalizio?

Insomma, tanti piccoli gesti della quotidianità, non solo ovviamente in questo periodo dell’anno, racchiudono questo sentimento nobile che è il più potente che ci sia.

Alla ricerca del partner

Tuttavia, molto spesso si tende a pensare all’amore solo nei termini di una relazione sentimentale, un vero cruccio per alcuni, soprattutto in questo momento.

Chi non ha ancora avuto la fortuna di trovare un partner, in effetti, dovrà prepararsi alla raffica di domande sul fidanzatino di amici e parenti.

Per alcuni non è un problema, ma per chi è ancora in cerca dell’amore con la A maiuscola potrebbe essere un vero tour de force.

In ogni caso, non c’è tempo per abbattersi perché Cupido colpisce ancora, 6 segni troveranno l’anima gemella entro l’anno prossimo secondo le previsioni.

Cominciamo dai nati sotto il segno dell’Ariete, che potrebbero incontrare il partner ideale durante il secondo trimestre del 2023. Inoltre, non è in alcun modo escluso che la passione esploda con un amico o un’amica di vecchia data, quindi occhi – e cuore – aperti. Buone notizie anche per chi vive già una relazione perché dovrebbe riuscire a portarla ad un livello superiore, con la convivenza o il matrimonio.

Anche il Toro è tra i segni fortunati da un punto di vista amoroso nel 2023: tutto merito della congiunzione positiva tra Venere e Giove. Per i single è vietato precludersi nuove avventure mentre un pieno di romanticismo interessa tutti quelli già impegnati in una relazione.

Diverso ancora è il discorso per la Vergine che, contrariamente ai primi due segni, vivrà mesi un po’ più faticosi, soprattutto a inizio 2023. Tuttavia, la musica cambierà verso la metà dell’anno, quando è previsto un boom di nuove conoscenze e in qualcuna potrebbe nascondersi la persona giusta.

Cupido colpisce ancora, 6 segni che troveranno l’anima gemella o faranno grandi passi in amore

Chi invece comincerà l’anno subito con il piede giusto è lo Scorpione che beneficia dell’influenza positiva di Giove. I single non rimarranno delusi: li aspetta un pieno di attenzioni che, chi lo sa, potrebbero arrivare anche dall’anima gemella.

Momento fortunato anche per i nati sotto il segno del Sagittario che dopo svariati tentativi riusciranno finalmente a trovare l’amore nel 2023. Attenzione per i conviventi: è prevista qualche difficoltà a inizio anno, ma è proprio in questi casi che la relazione si fortifica e diventa duratura.

Chiude poi la classifica sei segni fortunati in amore nel 2023 il Cancro, che vivrà un anno all’insegna del romanticismo. Momento d’oro per i single saranno i mesi estivi: è in quel periodo che risulteranno ancora più attraenti e affascinati del solito.