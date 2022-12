Idee di regali originali ed economici per lei e per lui da mettere sotto l’albero con pochi euro

Suggerimenti per trovare il regalo perfetto per la famiglia e gli amici spendendo al massimo 10 euro. Piccoli pensieri per lui e per lei tra moda, beauty, cucina e libri, per fare felici tutti anche con un piccolo budget a disposizione.

Con l’inizio del mese di dicembre, comincia inevitabilmente anche il conto alla rovescia per calcolare quanto manca alla festività più amata: il Natale. Ma se per i bambini è tutto un sogno, tra l’arrivo di Babbo Natale, luci, addobbi e decorazioni, non è così per gli adulti. Certo, anche da grandi si avverte la magia di questo periodo, ma spesso è difficile sentirla appieno tra le tante cose da fare.

Bisogna addobbare la casa, scegliere il look e la manicure da sfoggiare per pranzi e cene con amici e parenti e dulcis in fundo cucinare. E se pianificare un intero menù non è affatto cosa semplice, lo è ancor meno pensare ai regali per far felici tutti. Tra l’altro, la difficoltà è doppia: non solo bisogna andare a caccia del regalo perfetto, ma anche tenere conto del budget a disposizione.

Ecco, dunque, alcune idee di regali originali ed economici per lei ed anche per lui: piccoli pensierini che conquisteranno subito il cuore di chi li riceve.

Piccoli regali, grande gioia

Cominciamo dalle idee regalo per lei, laddove la genericità sta ad indicare che sono idee regalo adatte per over 50, ma anche per ragazze giovani. Inoltre, sarebbe bene pensare in prima battuta a regali effettivamente utili, partendo dal campo moda e beauty. Da questo punto di vista, si va sul sicuro con creme idratanti e profumate per le mani o kit per la cura delle labbra. Altrettanto utili anche gli scrunchies di varie forme e colori, ovvero i maxi elastici morbidissimi da tenere sempre in borsa.

In alternativa, sempre graditissime sono anche le mini palette di make up, dedicate a mix di ombretti o complete anche con gloss e fondotinta. Ugualmente apprezzati i profumi: la pratica confezione mini non impedisce ad aromi fruttati, agrumati o più dolci di farsi sentire in tutta la loro intensità. Spostandoci poi sul fronte abbigliamento, un’altra idea per andare sul sicuro è quella che riguarda l’acquisto di accessori tipo cuffie in lana, guanti e sciarpe.

E per l’uomo? Anche in questo caso si spazia dal versante beauty con kit per la barba o profumi, a regali di altro tipo, ad esempio tecnologici. Se per fidanzati, figli o compagni si può alzare l’asticella del budget, per dei pensierini last minute bastano accessori come cover, portachiavi o auricolari. Divertenti sono poi i calzini a tema natalizio come anche i mini kit per provare a fare birra e gin.

Infine, pensiamo più in generale a regali che possano andare bene per lei o per lui, indistintamente. Gli appassionati di cucina saranno ben felici di ricevere un libro di ricette o gadget come timer o piccole bilance che possano aiutarli in cucina. Anche un libro di narrativa è sempre una bella idea regalo, a patto ovviamente di conoscere bene i gusti del destinatario. Infine, non sottovalutiamo i regali dedicati agli amici animali: che si tratti di giochi o strumenti utili, saranno certamente ben accetti da cucciolo e padrone.