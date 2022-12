Come capire se il cane ha mangiato la Stella di Natale: i sintomi insospettabili

Ci sono alcune piante, molte caratteristiche delle feste, che sono nocive per gli animali domestici. Come capire e cosa fare se il cane ha mangiato una foglia della Stella di Natale? Ecco da cosa lo si può capire e come intervenire subito.

Avere un cane in casa è bellissimo perché si ha una compagnia in più, un animale che ci adora e che ci accoglie come fossimo fondamentali per la sua vita. È così in effetti, perché oltre a coccolarlo, bisogna sempre fare attenzione a tutti i suoi bisogni e alla sua salute.

A questo proposito, abbiamo visto che ci sono alcune piante natalizie che sono tossiche per cani e gatti. Come capire se il cane ha mangiato la Stella di Natale, ad esempio? Ci sono dei sintomi ben precisi che potrebbero darci l’allarme anche se non lo abbiamo colto sul fatto.

Spesso un animale domestico aspetta il momento giusto per agire in modo da non essere visto. I gatti in questo sono più furbi, ma mai dare per scontato e sottovalutare il comportamento di un cane.

Come capire se il cane ha mangiato la Stella di Natale: i disturbi ai quali fare particolare attenzione

La pianta più diffusa e più famosa del periodo natalizio è sicuramente la Stella di Natale. Questa colpisce per le sue brattee rosse e dona in casa proprio l’atmosfera e i colori di cui c’è assoluto bisogno. Tuttavia, è tossica per cani e gatti.

Se in casa c’è un cane, soprattutto se questo è piccolo, sarà sempre molto curioso verso gli elementi nuovi. Ma la Stella di Natale non è pericolosa per lui solamente se ne ingerisce alcune parti, lo è molto anche solamente se il cane si sfrega contro oppure la annusa.

I sintomi che possono manifestarsi sono questi:

eccessiva salivazione;

continui starnuti;

prurito;

tremori;

diarrea;

vomito;

debolezza;

disidratazione.

La nausea arriva quasi subito se un cane prova a mangiare un pezzo della pianta e per questo dovrebbe fermarsi subito. Se la quantità ingerita, invece, dovesse essere importante allora il cane potrebbe perdere conoscenza.

Come intervenire subito

Se si notano alcune delle reazioni descritte in precedenza bisogna prendere il cane, portarlo dove c’è aria fresca e illuminazione, spazzolargli il pelo per togliere i residui della pianta. Inoltre, bisogna chiamare subito il veterinario per portarlo a fare un controllo.

La cosa migliore da fare è far vomitare il cane. In questo modo la sostanza tossica verrà completamente espulsa dal suo organismo e in pochi minuti dovrebbe stare meglio. Per farlo basta costringerlo a ingoiare del sale. Il vomito arriverà dopo poco.

Soltanto un professionista, però, potrà dire come comportarsi successivamente, ovvero quanta acqua dare, se farlo mangiare, quale farmaco usare per metterlo in assoluta sicurezza dall’avvelenamento.