Sarà un weekend turbolento per molti segni zodiacali che, soprattutto in amore, vivranno dei giorni completamente opposti. Il segno indubbiamente più fortunato sarà quello dei Pesci. Essi, infatti, potranno davvero godere di due giorni da ricordare. Cupido entrerà in azione e, per alcuni dopo molto tempo, per altri per meno, scoccherà finalmente la freccia giusta.

Il tanto agognato amore dovrebbe infatti arrivare proprio verso la fine di aprile. Che sia un corteggiamento durato diverso tempo o un incontro improvviso e inaspettato, magari in occasione di un 25 aprile fuori porta, è poco importante. Quello che alla fine conterà sarà la relazione che si creerà. Un feeling forte come non si sentiva da tempo, il cuore tornerà a pulsare e la primavera sarà ancora più bella per tutti i nati dal 20 febbraio al 20 marzo.

Non solo, però, nuovi incontri, ma anche ritorni di fiamma. Alcuni Pesci, infatti, sfrutteranno il weekend per riconciliarsi con un vecchio amore, per fare pace o per tornare diversi da una pausa di riflessione. Di conseguenza, quest’ultimo fine settimana di aprile segnerà, per loro, un nuovo inizio. Si spera migliore e più intenso del precedente.

Cupido bussa al cuore dei Pesci, vita di coppia in alto mare per Vergine, mentre tanta fortuna in arrivo per questo segno d’aria

Se Pesci ride e, ci permettiamo di dire, di gusto, stessa cosa non si potrà dire per la Vergine. Infatti, i nati dal 23 agosto al 22 settembre hanno un’alta probabilità di veder infrangere i loro amori. Alcuni matrimoni potrebbero compromettersi, mentre alcune convivenze potrebbero giungere al capolinea. Litigi, malintesi, delusioni affioreranno nella vita di coppia, rendendo quest’ultimo scorcio di aprile davvero negativo. A livello economico le cose andranno meglio, ma poco importerà. L’intervento di alcune persone amiche potrebbe attenuare il danno, ma rimettere insieme i cocci non sarà per nulla semplice.

Infine, sarà decisamente un fine settimana con il segno più per i Gemelli, che potrebbero crogiolarsi grazie a un inaspettato e salvifico colpo di fulmine. Weekend all’insegna della frequentazione di luoghi in cui poter incontrare la propria anima gemella. Feste in casa o in locali, 25 aprile fuori porta o in mega grigliate, picnic in parchi frequentatissimi. Insomma, la fortuna è amica dei nati dal 21 maggio al 21 giugno, ma bisogna farsi trovare nel luogo giusto. Stando a casa, ben difficilmente suonerà alla porta.

Cupido bussa al cuore dei Pesci, vita di coppia molto problematica per la Vergine, con i Gemelli in procinto di vivere un colpo di fulmine. Ultimo fine settimana di aprile, dunque, all’insegna delle montagne russe per questi tre segni.

