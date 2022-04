L’ultimo weekend di aprile coincide con il ponte del 25, la Festa della Liberazione. Molti turisti potranno godersi una pausa un po’ più lunga del previsto, dal venerdì al lunedì. Quattro giorni di libertà e di svago da poter trasformare in un viaggio con tutta la famiglia. Tutto sta a scegliere dove andare. Per coloro che vogliono scegliere non solo borghi e spiagge c’è una bella alternativa. Dal 22 al 25 aprile, infatti, a Napoli si tiene il Comic-Con, una delle più grandi e importanti fiere del fumetto d’Italia. Il marchio Comic-Con, in realtà, è internazionale: quello più famoso si tiene ogni anno in America, a San Diego. Presso la fiera d’Oltremare qui in Campania è possibile rivivere l’esperienza di una delle più grandi convention di appassionati del Mondo.

Al Comic-Con è possibile incontrarsi con moltissime persone e condividere con loro la propria passione per serie TV, videogiochi, fumetti e tanto altro. La fiera non si rivolge solo al cosiddetto nerd, ma è ormai diventato un evento aperto a tutta la famiglia. Ci sono attrazioni per tutti i gusti: spettacoli, giochi, natura e gastronomia.

Non solo borghi e spiagge per il ponte del 25 aprile, è questa la meta da favola per vivere un sogno indimenticabile

Ovviamente tutto a tema: Napoli per quattro giorni diventa la capitale della fantasia. Tutti i principali autori del fumetto italiano e non solo si ritroveranno alla fiera. Il papà appassionato di Dylan Dog potrà trovare gli autori e i curatori della testata. I bambini potranno divertirsi a indossare i costumi dei loro beniamini. Le mamme, a girare per gli stand e le tante bancarelle presenti in fiera. L’edizione 2022 è quella che segna il ritorno alla normalità dopo la pandemia da COVID 19. Anche per questo, mantenendo le necessarie disposizioni di sicurezza, l’organizzazione ha fatto le cose in grande. Gli autori ospiti sono tantissimi, e tra i più importanti c’è sicuramente Frank Cho, disegnatore per Marvel e DC Comics.

L’occasione da non perdere

Potrebbe essere l’occasione per farsi firmare un volume da collezione, che un giorno potrebbe anche arrivare a valere molti soldi. Ma anche se tutto questo non fosse già una valida motivazione, c’è forse la cosa che piace di più a tutti, soprattutto a ragazzi e bambini. La pratica di indossare i costumi, magari fatti in casa, dei propri beniamini di film e cartoni animati si chiama cosplay. È un fenomeno diffusissimo in tutto il Mondo, che coinvolge milioni di appassionati in un hobby divertente e innocuo. Alle fiere del fumetto come il Comic-Con ci si ritrova con altri cosplayer, si partecipa a gare per il miglior costume oppure, semplicemente, ci si diverte a impersonare il proprio eroe preferito.

Non serve necessariamente vestirsi per godersi la cosa: anche solo passeggiare con la fotocamera alla mano e giocare a riconoscere i tanti personaggi è divertente. Per entrare al Comic-Con si paga un biglietto dal costo di 10 euro al giorno, oppure un abbonamento da 30 euro per tutti i cinque giorni. Ma bisogna affrettarsi: gli ingressi vanno a ruba.

