Prima di affrontare il futuro di medio termine del titolo Banca Generali, non possiamo fare una premessa su quella che è una delle sue principali caratteristiche. Trattasi, infatti, di uno strumento che se utilizzato per il lungo periodo potrebbe dare ottime soddisfazioni ai suoi azionisti. Se, infatti, andiamo a calcolare la probabilità che un investimento a 10 anni dia un rendimento positivo, scopriamo che è pari al 100%. Riducendo, poi, l’orizzonte temporale a 5 anni la probabilità di avere un rendimento positivo scende al 93,7%. Il rendimento medio annuo, invece, è del 53% e del 40% per un investimento a 10 e 5 anni, rispettivamente.

Per cui, come vedremo tra poco, attenzione al titolo Banca Generali in quanto potrebbe accelerare al ribasso, ma resta pur sempre un ottimo titolo per investimenti di lungo periodo. Anzi, ogni ribasso potrebbe essere un’ottima occasione di acquisto.

Dal punto di vista grafico l’impostazione del titolo è rialzista, ma sta trovando un fortissimo ostacolo in area 33,33 euro (II obiettivo di prezzo). Questa situazione ha dato origine a un ritraccìamento che, almeno fino ad ora, non ha creato troppi problemi. Ci si avvicina, però, sempre più al livello critico al di sotto del quale potrebbe scattare il ribasso. Stiamo parlando del supporto in area 30,4 euro. Una chiusura inferiore a questo livello, infatti, potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista il cui obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 23,60 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, poi, potrebbe ulteriormente spingere al ribasso il titolo in area 12,6 euro.

Al rialzo, invece, i probabili obiettivi sono quelli indicati dalla linea continua.

La valutazione di Banca Generali

Dal punto di vista della valutazione il lungo rialzo si fa sentire. Per quasi tutti gli indicatori utilizzati, infatti, le azioni Banca Generali risultano essere sopravvalutate. Fa eccezione il rapporto prezzo/utili.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, il giudizio medio sul titolo è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 30% circa rispetto alle attuali quotazioni.

Attenzione al titolo Banca Generali in quanto potrebbe accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 9 febbraio a quota 36,55 euro in rialzo del 2,55% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

