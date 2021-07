Per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari dobbiamo prenderci cura del nostro cuore ogni giorno. Non tutti sanno che alcuni problemi di salute come l’infarto e l’ictus si potrebbero prevenire anche attraverso una corretta alimentazione.

Tutto inizia dall’alimentazione e da quali cibi decidiamo di assimilare per far funzionare la macchina perfetta che è il nostro organismo.

Sgarrare a tavola non deve diventare l’abitudine se non vogliamo che questi sfizi si traducano in problemi di salute futuri.

Vediamo insieme quali sono i cibi migliori da preferire per assicurare la salute del nostro organo più importante, il cuore.

Cuore sano e forte con questi 5 alimenti salvavita tra cui il cioccolato

Su ProiezionidiBorsa abbiamo già elencato alcuni cibi che sarebbero da evitare per garantire la salute del nostro organismo. Infatti, ecco i 3 cibi da evitare per prevenire infarti e ictus più un consiglio prezioso.

Oggi ci concentreremo sui cibi che fanno bene al nostro cuore.

Un po’ di cioccolato fa bene

Partiamo da una notizia che ci farà piacere. Il cioccolato fondente fa bene al cuore se consumato con moderazione. Come riporta l’AGI, uno studio dell’Osservatorio Nutrizionale OGP ha rilevato che chi mangia 60 grammi di cioccolato fondente al 70% a settimana presenta dei benefici.

Passiamo alla verdura che è sicuramente uno degli alleati più salutari del cuore. Ad esempio, le verdure a foglie verdi e i pomodori hanno degli straordinari effetti positivi sul nostro fisico. Infatti sono ricchi di vitamine, sali minerali e antiossidanti.

Per fare il pieno di proteine non dovremmo mai far mancare nella nostra alimentazione i legumi. Sono tutti preziosi per il cuore e perfetti anche per preparare delle gustose e fresche insalate.

Proseguiamo con il pesce azzurro che è importantissimo poiché notoriamente ricco di omega 3. L’ideale è mangiarne 2-3 volte a settimana.

Non dimentichiamo la frutta fresca e quella secca, come le noci ottime per ridurre il rischio di infarti e colesterolo. Seguendo questi consigli potremmo assicurarci un cuore sano e forte con questi 5 alimenti salvavita tra cui il cioccolato.