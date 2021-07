Anche per il mese di agosto le pensioni sono pagate anticipatamente presso gli uffici di Poste Italiane. È la stessa procedura adottata finora, estesa anche al mese di agosto. Ma vediamo qual è la data pagamento pensioni agosto 2021 per recarsi alle Poste secondo il cognome. A stabilire il nuovo calendario è l’ordinanza della Protezione Civile numero 778/2021.

La data pagamento pensioni agosto 2021 per recarsi alle Poste secondo il cognome

Come previsto dall’ordinanza della Protezione Civile il pagamento delle pensioni per il mese di agosto 2021 è anticipato a martedì 27 luglio e durerà fino al 31 luglio 2021. Poste Italiane non ha ancora pubblicato il calendario fissato dall’ordinanza della Protezione Civile. Ma le regole e il calendario di solito è sempre lo stesso. Inoltre, per coloro che ritirano le pensioni INPS presso gli ATM postali, queste sono tutte disponibili dal 27 luglio.

Quindi, a prescindere dal cognome, potranno ritirare le pensione con prelievo con:

a) Carta Libretto;

b) Carta Postamat;

c) Postepay Evolution.

Potranno recarsi agli ATM per il ritiro, coloro che hanno l’accredito della pensione sul libretto di risparmio, BancoPosta o PostepayEvolution.

Chi, invece, riceve la pensione con accredito sul conto corrente bancario, dovrà attendere il primo giorno bancabile, quindi, il 2 agosto 2021.

Calendario e agevolazioni

Per ultrasettantacinquenni è confermato il servizio di consegna della pensione presso la propria abitazione. Per ottenere questo servizio, è sufficiente rivolgersi all’Arma dei Carabinieri per farsi portare la pensione direttamente presso il proprio domicilio.

Il servizio è gratuito e bisogna effettuare la richiesta tramite il numero verde 800 55 66 70. Oppure, chiamare la Stazione dei Carabinieri più vicina e chiedere tutte le informazioni.

Per fruire del servizio è necessario che il pensionato deleghi i Carabinieri.

Il calendario per i pagamenti delle pensioni di agosto 2021, come ogni mese segue un ordine secondo le iniziali del cognome. Poste Italiane pubblica ogni mese il calendario ufficiale che permette di recarsi presso gli uffici postali di competenza per ritirare la pensione.

