Le zucchine fanno bene alla salute e sono un ottimo alimento idratante e rimineralizzante per tutto il corpo. Sono ricche di acqua e sali minerali come magnesio, fosforo, potassio.

Ecco perché le utilizzeremo come ingrediente principale per creare i 2 sformati più buoni e gustosi dell’estate.

I piatti che prepareremo sono perfetti sia come contorni che come antipasti, e possono essere consumati sia freddi che caldi. Sono facili e veloci da preparare, l’ideale quando abbiamo invitati a cena.

Gli irresistibili sformati di zucchine che stanno spopolando perché lasciano tutti a bocca aperta

Presenteremo una variante salata e una dolce del nostro sformato, ma la base di partenza è la stessa.

Dopo aver tagliato le zucchine, priviamole delle estremità e grattugiamole finemente. Quindi strizziamole per eliminare l’eccesso d’acqua.

In una ciotola uniremo le zucchine con una ricotta, due uova medie (considerando una base di 800 grammi di zucchine), sale, pepe, formaggio parmigiano grattugiato e pangrattato.

Amalgamiamo il tutto con cura e versiamo il composto in una teglia, livellandolo bene. Aggiungiamo dei cubetti di pancetta, una spolverata abbondante di pangrattato e un filo d’olio.

Informiamo in forno preriscaldato a 200° per 20-25 minuti.

La variante dolce

Per preparare la versione più dolce di questo sformato semplice ma davvero squisito, sostituiremo la pancetta con dei cubetti di caciotta. Questo formaggio ha un sapore tendenzialmente dolce e morbido, che renderà lo sformato anche filante.

Come servirlo

Allo scadere del tempo potremo togliere lo sformato dal forno, per lasciarlo raffreddare prima di servirlo.

Potremo aumentarne la freschezza aggiungendo qualche foglia di menta fresca, o potremo accompagnarlo con della verdura fresca, come dei pomodorini ciliegini.

In questo modo otterremo un antipasto strepitoso, adatto anche ai vegetariani e a coloro che vogliono rimanere in forma. Un’idea in più per rendere ancora più bello il nostro sformato è di dividere l’impasto in pirottini prima di cuocerlo in forno, per creare dei mini sformatini buonissimi e belli da vedere.

Ci vuole pochissimo tempo per preparare gli irresistibili sformati di zucchine che stanno spopolando perché lasciano tutti a bocca aperta.

