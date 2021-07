In Italia le malattie cardiovascolari rappresentano, ancora oggi, la prima causa di morte. Spesso siamo portati a pensare che malattie come infarti, ictus e angina pectoris dipendano esclusivamente dalla genetica, ma non è così.

Anche l’alimentazione e lo stile di vita che scegliamo di intraprendere ogni giorno incidono sul nostro stato di salute. Infatti farà piacere sapere che le principali malattie del cuore sono prevenibili, basterebbe solo modificare in meglio le nostre azioni quotidiane.

Un aiuto per proteggere il nostro cuore ci deriva anche dalla natura. Esistono, infatti, degli alimenti che aiutano profondamente la salute del nostro organo più importante. In particolare, secondo ricerche medico-scientifiche, c’è un alimento che basterebbe consumare un po’ ogni giorno per aiutare il nostro cuore a restare sano e forte. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Basta mangiarne 3 tutti i giorni per ridurre il rischio di colesterolo e infarti

Su ProiezionidiBorsa dedichiamo ampio spazio al tema dell’alimentazione sana e corretta, in quanto fondamentale per restare in salute. Spesso evidenziamo alimenti che sarebbe meglio evitare, e infatti ecco i 3 cibi da evitare per prevenire infarti e ictus più un consiglio prezioso.

Oggi invece ci concentreremo su un alimento preziosissimo per la salute del cuore: stiamo parlando delle noci.

3-4 noci al giorno levano il medico di torno

È abbastanza risaputo che le noci facciano bene alla salute. Ogni giorno, secondo gli esperti nutrizionisti, bisognerebbe consumarne circa 3 o 4. Tra gli effetti più importanti, le noci aiuterebbero a diminuire il rischio di infarti nelle persone sane, e sarebbero utili anche ad abbassare i livelli di colesterolo.

Inoltre sono molto consigliate anche per chi soffre di diabete, perché sarebbero un valido aiuto per tenere sotto controllo gli effetti della malattia. Ecco perché basta mangiarne 3 tutti i giorni per ridurre il rischio di colesterolo e infarti.

Sono ricche di grassi “buoni”

I benefici delle noci derivano dal fatto che contengono omega 3, acidi grassi notoriamente salutari per il nostro organismo. Per il resto, contengono una grande quantità di grassi considerati “buoni”, oltre che proteine e carboidrati.

L’idea in più

Chi non ha mai provato le noci con lo yogurt dovrebbe farlo subito. Si tratta di uno spuntino sano e gustosissimo, perfetto anche in queste giornate afose.