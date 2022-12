Come rendere più buono il petto di pollo: ecco un trucco per una ricetta veloce, leggera e gustosa

Consigliato nelle diete di chi vuole perdere peso o restare in forma, il petto di pollo non è sempre il massimo da mangiare a livello di sapore. Vale perciò la pena sperimentare questa strategia per renderlo più appetibile.

Come cucinare il petto di pollo? Se lo chiedono tutti coloro che cercano di mangiare sano. Sono coloro i quali conoscono i valori nutrizionali di questo alimento, spesso consigliato a chi vuole perdere peso e restare in forma. Merito del suo basso contenuto di calorie e della sua alta percentuale di proteine.

Come rendere più buono il petto di pollo? Basta usare la fantasia

Con il suo sapore un po’ anonimo tende a non piacere a tutti. Sfruttando, però, degli abbinamenti e un po’ di ingegno si può creare qualcosa che abbia maggiore gusto.

Il trucco sta proprio nel trovare il modo di abbinarlo ad ingredienti che abbiano sapori più decisi. Possibile evitando soluzioni che prevedano, ad esempio, una panatura ed una conseguente frittura.

Ci si può comunque affidare a ricette light, ma gustose, garantendosi idee semplici su cosa preparare di leggero per cena o pranzo. Non resta che vederne un esempio.

Con cosa sta bene il petto di pollo? I possibili ingredienti

La cosa da premettere è che questa preparazione è leggera, ma non leggerissima. Anche perché per dare gusto al petto di pollo si metterà qualcosa che inevitabilmente porterà una maggiore quantità di calorie alla preparazione finale.

Gli ingredienti necessari:

olio, sale e pepe

petto di pollo

prosciutto crudo

crudo pangrattato

provola affettata o mozzarella

rucola o verdure

grana

Come procedere

Serve dotarsi di carta da forno. Basta un foglio ampio su cui, con un pennello, si può spennellare un po’ d’olio. Qui andranno adagiate, una a fianco all’altra, le fettine di petto di pollo. Si dovrà creare un unico strato.

Qui si potrà utilizzare il condimento che si preferisce: sale, pepe, olio, spezie. Ognuno può scegliere ciò che preferisce.

A quel punto sarà il momento di adagiarci su il resto. Prima le fettine di prosciutto crudo, anche senza grasso se lo si preferisce. Poi delle fette di provola o di mozzarella, tenendo presente che anche i formaggi freschi hanno un buon quantitativo di calorie. Dunque, senza esagerare se si vuole mantenere basse le calorie del piatto finale. Ed infine la rucola, il pan grattato e una spruzzata di grana grattugiato.

Con l’ausilio della carta da forno si dovrà poi arrotolare il tutto, accartocciando il risultato finale quasi fosse una maxi-caramella. Per farlo compattare meglio, va poi messo in frigo per un paio d’ore o nel freezer per 20-25 minuti.

A quel punto lo si potrà semplicemente infornare per 200 gradi per circa circa 30 minuti, monitorando e valutando eventualmente la cottura. Moltissimi per preparazioni di questo tipo tengono la carta da forno sulla pietanza, per poi sfilarla solo a preparazione ultimata. A quel punto la si potrà servire, ad esempio, con un contorno di verdure.

Idee da preparare per cena, questa è sempre valida

Coloro che si chiedono come rendere più buono il petto di pollo potranno beneficiare di questa soluzione in più. E, al di là degli aspetti strettamente legati alla leggerezza del piatto, può restare come una tra le idee da considerare per la cena.