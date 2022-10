Cucinare la zucca come contorno e non solo con una tra le ricette più semplici

Cucinare la zucca può essere semplice. Basta scegliere una ricetta veloce che consenta di avere come risultato finale qualcosa di gustoso.

L’idea giusta potrebbe essere quella di creare una crema, facile da preparare e attraverso cui diventa agevole dare sapore alla zucca. L’altro vantaggio, poi, è il fatto che applicare dei diversivi è davvero facile.

Cucinare la zucca come contorno, gli ingredienti

La base di partenza sono, ovviamente, gli ingredienti:

1 kg di zucca, tagliata a dadini;

1 cipolla;

2 patate, pelate e tagliate con una forma simile alla zucca;

3 carote, anch’esse tagliata a dadini;

olio d’oliva;

sale;

ricotta dura salata o del Grana.

Cosa mettere per insaporire la zucca

Non è difficile notare come, tra gli ingredienti, quello che si candida a dare sapore alla zucca in modo più deciso è il formaggio grattugiato. La scelta è strettamente personale.

Tuttavia, è bene precisare che entrerà in azione solo in un secondo momento. Così come che ci sarà tempo e modo di mettere in campo anche la propria fantasia in base al proprio gusto.

La preparazione

La preparazione della ricetta inizia mettendo dell’olio in una pentola. Qui si deve mettere a soffriggere della cipolla. Dopo qualche minuto sarà il momento di aggiungere la zucca e le carote. Il passo successivo bisognerà aggiungere dell’acqua (circa 200-250 ml) e il sale.

Attenzione, ovviamente, a non esagerare con questo secondo elemento. Soprattutto qualora si scelga di aggiungere la ricotta salata e non si amino i cibi con troppo sale. Anche perché non sarebbe salutare cucinare troppo salato.

Successivamente, a pentola coperta, la cottura dovrà durare per circa 40-45 minuti.

Quando questa fase sarà superata, sarà il momento di riversare quanto preparato nel contenitore di un frullatore. Quest’ultimo dovrà essere azionato in maniera tale da rendere il tutto un composto omogeneo.

Cosa mettere nella crema di zucca?

Questo è il momento in cui si potrà aggiungere del Grana o della ricotta salata. La quantità è a discrezione di chi la prepara. Più se ne me nette e meno questa ricetta per cucinare la zucca rischia di essere light.

Tra i diversi modi per cucinare la zucca, la crema ha il vantaggio di prestarsi molto alle variazioni dettate dal gusto di chi la prepara. In fondo, a proprio piacimento, si può aggiungere qualsiasi elemento che possa dare sapore alla zucca. Alcuni, ad esempio, ci aggiungono dello speck croccante e soffritto in padella.

Altri potrebbero aggiungere delle spezie.

Come servire la crema

Questa ricetta è una soluzione per chi vuole cucinare la zucca come contorno, ma non solo.

La crema finale può, ad esempio, essere servita con dei crostini. La si può utilizzare anche come accompagnamento per un secondo.

Basta, anche in questo caso, usare la fantasia e adottare qualche piccolo accorgimento che chi ama cucinare conosce. Un po’ come si potrebbe fare nel caso in cui si voglia fare un polpettone senza uova.

