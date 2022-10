Cosa contengono le castagne e quali sarebbero i benefici per la salute

L’autunno è una delle stagioni più belle che ci siano. Le temperature si iniziano ad abbassare e si ha più voglia di stare in casa a preparare tante ricette gustose. È bene anche conoscere i benefici che hanno alcuni alimenti di questo periodo. Possiamo partire, ad esempio, a parlare delle castagne. Non bisogna confondere la castagne dai marroni. Infatti, queste due tipologie di alimenti presentano due differenze:

le castagne si presentano più piccole e un colore scuro;

i marroni sono di forma più grande, rotondi e un colore chiaro.

Proprietà nutrizionali delle castagne

100 g di castagne contengono 197 kcal e i seguenti valori:

42 g di acqua;

41 g di carboidrati;

3 g di proteine;

2,4 g di grassi;

8 g di fibra.

Come possiamo notare, il loro profilo nutrizionale sembra essere ottimo. Oltre a questi nutrienti elencati sono anche ricchi di vitamine e diversi sali minerali come il ferro, potassio, zinco e calcio.

Cosa contengono le castagne e perché fanno bene

Una volta che abbiamo conosciuto i valori nutrizionali di questo amato alimento autunnale, possiamo entrare più nel vivo del discorso. Le castagne, per alcuni, sono davvero ottime. Ma oltre ad avere un buon sapore hanno anche tante proprietà nutritive eccellenti, elenchiamone qualcuna.

Prima di tutto sono un’ottima fonte di energia. Hanno una grande quota di carboidrati che, come ben sappiamo, sono la nostra ricarica di energia per eccellenza. Dunque anche per uno spuntino di metà giornata possono essere consumate tranquillamente. In secondo luogo, tra i minerali che abbiamo elencato abbiamo nominato il ferro. Infatti sembrerebbero ottime per contrastare l’anemia, soprattutto in gravidanza.

Sono anche indicate contro la stitichezza. Questo perché sono ricche di fibre e andrebbero a regolare l’attività funzionale del tratto gastrointestinale. Aiutano il sistema nervoso, a tenere a bada gli sbalzi di colesterolo e possono essere consumate anche da chi è intollerante al glutine.

Si possono mangiare crude?

Solitamente si sconsiglia di mangiare crude. Questo perché potrebbero causare alcuni problemi a livello intestinale. Infatti non si riuscirebbero a digerire bene, causando dunque dei disagi. Inoltre esistono tante ricette gustose da poter fare con le castagne. È un peccato non sfruttare alcune idee di ricette e mangiarle crude.

Dunque abbiamo visto cosa contengono le castagne e quali sono i benefici che andrebbero ad apportare al nostro corpo. È bene informarsi sulle proprietà che hanno gli alimenti in modo da poterne usufruire.

