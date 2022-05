Forse non ce ne siamo mai accorti, ma i film che troviamo su Netflix in realtà hanno una data di scadenza. Sono un po’ come il pane in cassetta, sembra non scadere mai, ma in realtà scade anche quello.

Con i film di Netflix, quando vediamo una pellicola che ci interessa, poi la salviamo. Così rimane salvata nella nostra rubrica e la potremo guardare in un secondo momento. Spesso però quel momento non arriverà mai.

E succede perché escono altri film che vogliamo vedere, oppure quella sera non ci sentiamo nel mood adatto per guardarlo o ancora perché magari non siamo a casa o abbiamo degli amici che vogliono guardare altro. Così, la pellicola che ci eravamo ripromessi di guardare resta lì a fare la muffa.

Se un film va via, una nuova serie tv però arriva.

Siamo in tempo fino al 22 maggio per guardare su Netflix questo film capolavoro sulle donne

Quindi, la prima cosa da fare è guardare un film quando effettivamente esce, perché poi sorprendetemene questo dopo un po’ di tempo svanirà. Come ad esempio il film di cui parleremo oggi.

È una pellicola del 2019 tratta da un romanzo di Louisa May Alcott: parliamo di “Piccole donne”. Il film vede come protagonisti Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern e anche Timothée Chalamet e Meryl Streep.

Un film di grande successo che è possibile vedere su Netflix, ma questo sarà possibile fino al 22 maggio, perché poi non sarà più disponibile.

Il libro è noto a tutti ed è un piccolo capolavoro letterario. La trama del film non si allontana particolarmente dalla storia del libro, quindi se abbiamo letto il testo sapremo già a cosa stiamo andando incontro. Ma sarà molto interessante vedere come Greta Gerwig abbia interpretato questo capolavoro sulle donne.

E allora siamo in tempo fino al 22 maggio per vedere “Piccole donne” su Netflix perché poi non sarà più disponibile sulla piattaforma di streaming a pagamento.

