A breve finalmente potremmo stare all’aria aperta, pranzare negli spazi esterni di casa e goderci un po’ di sole in relax. Se fino ad ora, d’inverno, non siamo riusciti a sfruttare al meglio giardini e terrazzi, adesso non rimarrà che attrezzare l’esterno per viverlo al meglio.

Quindi, procuriamoci l’arredamento più comodo e pratico, un paio d’ombrelloni, in abbinamento con lo stile della casa, acquistiamo qualche allegra piantina, per vedere un tappeto di fiori.

Cosa ancora più fondamentale, però, sarà creare la giusta privacy, per proteggerci da occhi indiscreti di passanti e vicini, che spesso sbirciano per pura curiosità. L’arma principale che abbiamo per evitare sguardi invadenti è mettere nel perimetro del giardino delle meravigliose siepi, ben fitte e compatte più possibile.

Crescono velocemente e sono facili da curare queste bellissime siepi resistenti che riparano il giardino dai curiosi

Le siepi non sono semplici da scegliere, le tipologie possono variare a seconda del posto in cui le posizioneremo, quindi l’esposizione. Inoltre, dovremo valutare se vogliamo che crescano di più in altezza o la lunghezza.

Ne esistono di ogni forma e colore, ma ciò che potrebbe contraddistinguere una dall’altra è la velocità con cui crescono fitte, come dei veri e propri muri.

Si distingue proprio per questa caratteristica e probabilmente e fra quelle più diffuse, l’alloro.

I suoi utilizzi sono infiniti e si presta perfettamente a ripire i confini della nostra proprietà, dovremo solo averne cura e dare le giuste attenzioni.

Ancora più decorativa e blasonata è La Photinia Red Robin, molto resistente anche alle intemperie, cambia colore durante le varie stagioni, cresce di circa 50 cm ogni anno. Cresce ancora più in fretta il Cupressocyparis Leylandii, perfetto per chi vive in zone particolarmente fredde, perché sopporta temperature intorno i –20 gradi.

Una pianta sempreverde, che si ammala difficilmente, e non ha bisogno di molte attenzioni è il lauroceraso, può raggiungere anche i 4 metri d’altezza.

Siepi decorative

Tra le specie che crescono velocemente e sono facili da curare troviamo è il gelsomino rampicante, soprattutto se abbiamo ringhiere o pergolati da riempire, adatto anche a terrazzi e balconi. Il loro profumo inebriante e i suoi fiorellini doneranno all’ambiente un’atmosfera magica e unica.

Ricca di fioriture anche la pyracantha, sarà una siepe impenetrabile e le sue bacche variegate saranno bellissime da vedere. Curiamola in particolar modo durante la stagione estiva, perché è sensibile alla siccità, basterà darle a giusta quantità di acqua.

Di dimensioni più ridotte, ma sempre veloce a crescere, sarà il ligustro sinense, che fiorisce a partire da giugno producendo dei fiori bianchi e profumati e dei piccoli frutti scuri.

Approfondimento

Balconi e terrazzi fioriti e belli a marzo non con rampicanti e aromatiche ma con queste piante che susciteranno l’invidia dei vicini