Esistono tantissime varietà di piante che cominciano a fiorire a marzo, quando ormai le temperature non sono più così rigide e potremo ammirare i fiori che sbocciano. Quale migliore occasione di riempire i nostri balconi con le specie più colorate, che sicuramente ci metteranno di buon umore, regalando profumi inebrianti.

Se finora ci siamo dedicate a mettere al riparo le piante più delicate dal freddo, adesso è arrivato il momento di scegliere quelle da esporre fuori, stupendo tutti i vicini.

Per rendere i nostri spazi esterni ancora più spettacolari, potrebbe essere un’idea dipingere i vasi, quelli in plastica o in terracotta, con tonalità allegre e sgargianti. Potremo anche recuperare qualche oggetto, o le vecchie teiere che non utilizziamo, con la tecnica del fai da te creativo.

Balconi e terrazzi fioriti e belli a marzo non con rampicanti e aromatiche ma con queste piante che susciteranno l’invidia dei vicini

Se invece siamo non sappiamo cosa piantare, sicuramente qualche erba aromatica potrebbe essere utile in cucina, per insaporire i piatti, per gli infusi o per profumare casa. Alcune sono perenni e rilasceranno un aroma senza pari, come la menta, il basilico, la salvia e il timo.

Di grande effetto anche i rampicanti, che abbelliranno muri e ringhiere, proteggendoci da occhi indiscreti. Quindi, potremo scegliere tra i tipi che fioriscono in primavera come gelsomino, passiflora, bouganville e l’immancabile rosa.

Trapiantiamo le piantine che fioriranno a breve, perfette per decorare, come il doronico, una pianta erbacea perenne che produce dei fiori a margherita giallo intenso. Arrivano a circa 25 cm di altezza e necessitano di un poco d’ombra, terreno umido che non crei ristagni d’acqua.

Delicati ed eleganti, i fiori variegati di fresia li vedremo per tutta la primavera e anche in estate. Bisognerà metterli dove c’è più sole, se le temperature scenderanno sotto i 10 gradi, mettiamole in un posto più riparato. Utilizziamo un terriccio universale con torba e sabbia, concimiamo ogni 2 settimane con prodotti specifici.

Altre specie

Per avere balconi e terrazzi fioriti e belli a marzo il myosotis, meglio noto come “non ti scordar di me”, sarà un acquisto azzeccato. I fiori profumatissimi sbocceranno presto e saranno di colore azzurro, inonderanno i nostri vasi. Sono facili da coltivare e crescono fino ad un’altezza di circa 30 cm, basterà posizionarli a metà ombra.

L’anemone, invece, è una specie perenne, che comprende diverse varietà, alcune fioriscono a partire da marzo, altre più tardi. Hanno fiori e foglie perfette per decorare delicati e ricchi fascino. Vivo o bene all’ombra ed hanno bisogno di molta acqua, sono molto resistenti e non sempre necessitano di concimi.

