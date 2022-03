Su certe cose non ci sono davvero dubbi, le patate al forno piacciono veramente a tutti. Queste, infatti, sono un piatto facile da preparare, economico e versatile, del quale non potremmo proprio fare a meno.

Il risultato, però, deve essere eccezionale: una buona patata arrosto deve mantenersi croccante fuori, morbida dentro, saporita ma non troppo asciutta. L’insidia più grande di questo piatto è infatti la sua apparente semplicità. Contro quello che si pensa generalmente, gli errori nella cottura di questa pietanza sono proprio dietro l’angolo. Per ottenere un prodotto eccezionale, allora, avremo bisogno di qualche piccolo accorgimento speciale.

Cosa fare prima di metterle al forno

Già da tempo si conosce il trucco della bollitura preventiva delle patate: con questa tecnica si sbollentano le patate per un paio di minuti prima di metterle in forno. In questo modo potremo cuocere immediatamente l’interno delle patate e, una volta messe al forno, renderne ben croccante l’esterno.

Secondo alcuni, poi, per ottenere un risultato anche migliore, prima di sbollentare le patate dovremmo lasciarle per qualche minuto in acqua fredda. In questo modo elimineremo parte dell’amido contenuto al loro interno, con il risultato che in cottura ne aumenteremo la croccantezza.

Un’aggiunta in più all’acqua di cottura potrebbe poi essere giusto un cucchiaino raso di bicarbonato. Grazie a questo componente basico andremo a sfaldare leggermente la superficie delle patate, aiutandole così ad impregnarsi per bene dell’olio e dei condimenti.

Sono questi i segreti dei grandi chef per cucinare delle patate al forno decisamente fuori da questo Mondo

Un errore, invece, che viene spesso fatto quando si cucinano le patate è quello di mettere poco sale o sbagliare il momento della salatura. La patata, infatti, necessita di una buona quantità di sale che va messo rigorosamente a fine cottura. Se usato prima, questo attirerà sulla superficie tutta l’umidità interna della patata rendendola molliccia e quindi andando solo a rovinarne la consistenza.

Per finire, poi, un trucco certamente non dietetico ma che renderà le nostre patate eccezionali è quello di usare un po’ di miele. Spennellarne la superficie con anche solo pochissime quantità permetterà la caramellizzazione all’esterno, rendendole dolci e croccanti come non mai. Abbiamo visto allora che sono questi i segreti dei grandi chef di cui non potremo più fare a meno per cucinare delle patate eccezionali.

Approfondimento

Risotti sempre al dente e saporiti con questi trucchi professionali per non sbagliarne mai uno