La crema pasticcera è un “must” in cucina. Utile per farcire torte semplici che in un attimo si trasformano in gustose e morbide preparazioni. Per districarsi tra i fornelli non c’è bisogno di qualità eccezionali ma la creatività è fondamentale per rendere versatili anche le ricette che daranno vita a pietanze prelibate. Questa sera, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole suggerire ai suoi Lettori una variante veloce e light della tradizionale crema pasticcera. Adatta non solo a farcire le torte ma squisita anche se servita da sola. Di seguito tutto l’occorrente per realizzare una crema pasticcera per 4 persone.

Ingredienti

a) 4 tuorli d’uovo;

b) 2 cucchiai e mezzo di zucchero;

c) 2 cucchiai e mezzo di farina tipo 00;

d) 2 bicchieri di latte;

e) 1 bustina di vanillina.

Crema pasticcera veloce e più leggera con questo piccolo segreto. Procedimento

In poche mosse la crema pasticcera alla vanillina prenderà forma. In un pentolino, inserire i tuorli d’uovo e lavorarli con lo zucchero. Mescolare bene ed aggiungere la farina, precedentemente setacciata. Infine, aggiungere anche la vanillina, anch’essa setacciata in precedenza. Mescolare con cura per evitare che si formino grumi.

Successivamente, far cuocere a fiamma moderata, versando a poco a poco il latte. Cuocere per una decina di minuti, sempre mescolando con un cucchiaio di legno per evitare la formazione di grumi. Raggiunta la densità desiderata, spegnere il fuoco e versare in tazzine oppure utilizzare come farcia per torte o biscotti. Ed ecco che la crema pasticcera alla vanillina è pronta per essere servita. Conservare in frigorifero per un massimo di 3 giorni. Un consiglio, prima di conservare la crema, coprire con la pellicola alimentare trasparente per evitare la creazione della fastidiosa crosta.

Ed ecco che la crema pasticcera alla vanillina è pronta per essere servita. Conservare in frigorifero per un massimo di 3 giorni. Un consiglio, prima di conservare la crema, coprire con la pellicola alimentare trasparente per evitare la creazione della fastidiosa crosta.