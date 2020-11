Le video guide di PdB



Riproporre i grandi classici della tradizione è ormai una prerogativa della ricca rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa. Un raccoglitore di ricette tradizionali e rivisitazioni innovative dei piatti più disparati per vivere insieme ai Lettori un percorso emozionale tra sapori e prodotti tipici, viaggiando in lungo e in largo per il mondo. La torta di mele è un cavallo di battaglia per tutti coloro che vogliono cimentarsi in cucina con una ricetta buona, semplice, economica e genuina. E di versioni e rivisitazioni, qui in casa ProiezionidiBorsa, ne abbiamo viste tante.

Tra le numerose proposte ricordiamo “Ecco la torta invisibile alle mele, un delizioso trucco di magia per stupire gli ospiti”.

Questa sera, la Redazione vuole mostrare un altro piccolo trucco di magia che può essere utile quando si ha il desiderio di portare in tavola una torta morbida e gustosa. Nonostante la mela sia, di base, naturalmente succosa che si presta a preparazioni sia dolci che salate, può succedere che una volta cotta, la torta risulti morbida in superficie e più asciutta al centro. Per ovviare a tale risultato, in soccorso arriva la nonna con l’aggiunta di un ingrediente segreto.

Una torta di mele morbidissima con questo piccolo trucco della nonna

Un ingrediente che per la verità non è neanche molto segreto ma che probabilmente è presente in molte case: la marmellata. L’aggiunta della confettura renderà più soffice tutto il composto ed il risultato finale sarà realmente molto più soddisfacente. Di seguito una morbidissima ricetta buona da leccarsi i baffi.

Ingredienti

500 g di mele, possibilmente le “Golden”;

1 limone;

350 g di farina tipo 00;

4 uova;

200 g di zucchero;

100 ml di panna liquida;

120 g di burro;

1 bustina d lievito pe dolci;

marmellata di ciliegie q.b.

Una torta di mele morbidissima con questo piccolo trucco della nonna. Preparazione

Innanzitutto, lavare, sbucciare e tagliare le mele a fette. In una ciotola inserire le mele con il succo di un limone. In un’altra ciotola inserire le uova e lavorare con lo zucchero. Mescolare con cura ed aggiungere il burro tagliato a pezzi. Setacciare la farina ed il lievito ed incorporare al composto. Infine, aggiungere la panna, sempre mescolando energicamente. In una tortiera imburrata, versare il composto e ricoprire con la marmellata. Successivamente, decorare con le fette di mela per decorare. Infornare, in forno già caldo a 180° per circa 30 minuti ed il gioco è fatto. Provare per credere.