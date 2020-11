Le video guide di PdB



Il team di ProiezionidiBorsa risponde ai Lettori che scrivono per sapere se costa di più il gas o l’energia elettrica. Risparmiare sui consumi delle utenze domestiche diventa fondamentale perché si tratta di spese che puntualmente le famiglie si trovano ad affrontare. Nell’articolo “Sconto da 125 a 173 euro sulle bollette della luce alle famiglie con reddito ISEE basso” troverete indicazioni sugli attuali bonus. Si tenga conto che molti sussidi non hanno raggiunto i contribuenti cui spettano perché i consumatori non hanno inoltrato la richiesta. Sarebbe pertanto opportuno raccogliere informazioni per poter fruire delle agevolazioni economiche che il Governo offre ai contribuenti in difficoltà finanziarie.

Quando si intende riscaldare un ambiente o si deve cuocere il cibo ci si chiede spesso come abbattere i consumi. Risparmiare sulla fornitura di energia elettrica, di gas e di acqua per moltissimi utenti rappresenta una necessità soprattutto ai tempi del coronavirus. Le bollette delle utenze domestiche giungono puntuali ed è lecito chiedersi se costa di più il gas o l’energia elettrica. Per tagliare le spese in misura sensibile occorre sapere fino a che punto risulta conveniente ricorrere all’energia elettrica o al gas. Il riscaldamento di tipo elettrico tramite stufe, termoventilatori e radiatori presenta il vantaggio di non richiedere manutenzione. Le caldaie a gas, al contrario, sono sottoposte a periodiche verifiche e manutenzione. Le pompe di calore che invece riscaldano l’acqua dei termosifoni e dei caloriferi sotto il pavimento hanno costi assai elevati. La spesa media oscilla fra i 300 e i 1.000 euro per ogni Kw.

Costa di più il gas o l’energia elettrica?

Anche per i sistemi di cottura dei cibi si chiede se sia più conveniente un piano cottura a induzione o la tradizionale cucina a gas. Per verificare l’eventuale convenienza bisogna mettere a confronto gli attuali costi del kWh termico del gas e quello dell’energia elettrica. Dal confronto emerge una schiacciante differenza fra le spese che il ricorso all’elettricità impone rispetto al gas. A parità di quantità di calore che si otterrebbe la fornitura di energia elettrica comporta costi di 2/3 volte superiori in confronto a quelli del gas.