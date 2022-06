Accumulare una fortuna, risparmiando una piccola somma di denaro e investendola, è più facile a dirsi che a farsi. Diventare ricchi avendo a disposizione un budget limitato non è facile, ma non è nemmeno impossibile.

Con alcuni consigli giusti quest’obiettivo si può raggiungere.

Tutto ciò che serve per creare la propria ricchezza è tempo, disciplina e un piccolo investimento.

Ma prima di rispondere alla domanda “Come costruire una ricchezza a lungo termine?”, dovremmo chiederci “Perché vogliamo costruire questa ricchezza?”.

Quando si ha un budget limitato e si vuole raggiungere un livello alto di ricchezza, bisogna avere una motivazione forte, degli obiettivi chiari. Solo in questo modo riusciremo a mettere da parte i soldi mese dopo mese.

Per diventare ricchi ci vuole una forte motivazione

L’obiettivo giusto ci motiverà e ci renderà più facile risparmiare e fare sacrifici per mettere da parte il nostro budget di investimento. Il fine ci permetterà di non disperare e di perseverare.

Tutto ciò che bisogna fare è mettere da parte una certa somma di denaro ogni mese. Lo si può fare, per esempio, risparmiando sulla spesa con questi consigli.

Il problema sorge quando ci sono delle spese impreviste: l’aumento dell’affitto, l’inflazione, l’assicurazione. E così spesso è necessario utilizzare i risparmi che si stanno mettendo da parte per un futuro investimento.

Ma non bisogna cedere. Per riuscire a perseverare bisogna annotare le proprie spese o con carta e penna o su un foglio Excel.

Bisogna prendere nota soprattutto delle piccole spese. In questo modo, in ogni momento, si può controllare dove sono finiti i soldi.

Costruire una ricchezza a lungo termine investendo un piccolo budget è possibile seguendo questi semplici ed efficaci consigli

Se si vuole diventare ricchi con un piccolo budget, bisognerà dare un’occhiata anche ai contratti di gas, acqua, elettricità e, se è possibile, passare ad un fornitore più economico.

Il secondo consiglio importante da seguire prima di iniziare a risparmiare è saldare ogni debito, altrimenti sarà difficile creare ricchezza.

Il terzo consiglio è non essere troppo severi con se stessi. Il fatto di risparmiare e mettere soldi da parte, non significa che non dovremmo più fare cose che ci piacciono, come andare al cinema, in piscina o al ristorante.

Costruire la propria ricchezza utilizzando un salvadanaio e poi investendo

Sembra una sciocchezza, ma non lo è. Utilizzare un salvadanaio e metterci ogni giorno 2 euro, significa che dopo un anno avremo 700 euro. Se invece si mettono da parte 5 euro al giorno, si resterà stupiti di quanta ricchezza potremmo accumulare.

Ma risparmiare non basta per diventare ricchi. Il risparmio deve essere investito in qualcosa che ci permetta di ottenere degli interessi superiori al tasso d’inflazione.

I conti depositi vincolati, per le persone che non amano rischiare, danno un rendimento dall’1 al 2%. Tale forma di investimento compensa almeno la perdita di valore. Tuttavia, solo le forme di investimento un po’ più rischiose, permetterebbero di ottenere un tasso di interesse dal 5 al 7% (investimenti azionari e ETF).

Supponendo un rendimento annuo del 5%, l’importo che abbiamo investito potrebbe raddoppiare in 15 anni.

In conclusione possiamo affermare che è una buona idea preparare un gruzzolo prima di iniziare a investire e che anche con un budget limitato e un po’ di sacrifici, si può costruire la propria ricchezza a lungo termine.

