Perché alcune persone sono in grado di avere successo e di diventare ricche e altre no? La risposta è una sola, ma è ricca di sfumature. Lasciando da parte chi è diventato ricco per meriti non suoi, ma della sua famiglia, molti multi-milionari si sono fatti da sé e tutti quanti loro hanno sicuramente qualche segreto in comune: questo segreto riguarda quello che facevano prima di diventare ricchi e prima del loro strabiliante successo.

La maggior parte degli attuali milionari, infatti, prima di diventare ricchi e avere successo, hanno ricoperto posizioni di vendita in gioventù (Kanye West, per esempio, ha fatto il commesso in un negozio per anni da giovane); altri ancora hanno lavorato come agenti di commercio e rappresentanti; infine altri hanno lavorato nel settore del marketing o sono stati manager delle vendite per un’azienda. Vediamo i dettagli e perchè c’è questo segreto dietro la ricchezza dei multimilionari e persone di successo.

Il segreto

Come abbiamo detto molti attuali multi-milionari prima di diventare ricchi e di successo, hanno fatto la loro gavetta nel settore vendite e/o marketing.

Per molti di loro quello è stato l’inizio che è servito a far decollare, dopo alcuni anni, la propria attività di vendita; per altri è stato solo un passaggio intermedio sulla strada di una carriera di successo, ma che ha riguardato altre professioni.

Il sociologo e storico Rainer Zitelmann ha scritto un libro su questo argomento, che si intitola “The Wealth Elite”. Nel suo libro, il sociologo osserva ed esamina attentamente il percorso di carriera di molti milionari che si sono fatti da sol. Inoltre, tenta di comprendere cosa distingue queste persone dalla massa.

Nel libro, Zitelmann osserva più e più volte che una delle caratteristiche che questi super ricchi hanno in comune e che spesso è stata trascurata, è la conoscenza dell’arte della vendita. Secondo il dottor Zitelmann, ogni ricerca fatta sinora non ha considerato questo fattore.

Per completare il suo libro, il dottore ha intervistato ben 45 persone la cui ricchezza auto-acquisita è compresa tra 11 milioni e 3 milioni di dollari. Queste, hanno confermato l’importanza di aver fatto i venditori, in passato.

Per farcela da soli, avere successo e diventare ricchi, c’è anche un altro limite da superare e bisogna seguire alcuni passaggi.

C’è questo segreto dietro la ricchezza dei multimilionari e persone di successo

Più dei due terzi degli intervistati hanno affermato che la loro esperienza come venditori o addetti marketingha spinto in avanti la loro carriera. Fare esperienza nella vendita ha forgiato il loro talento ed è stata la chiave del loro successo.

Questo conferma quello che fu rivelato in un altro studio di un paio di anni fa, tramite il quale si scoprì che, nella maggior parte dei casi, la precedente posizione occupata dagli attuali CEO più ricchi al Mondo, è stata il “responsabile delle vendite”.

Perché lavorare nel settore delle vendite è la chiave del successo e della ricchezza?

Cheryl Palmer, fondatrice della società di coaching professionale Call to Career, afferma che esercitare le proprie capacità di vendita è un elemento chiave per fare carriera. La maggior parte degli attuali milionari che si sono fatti da sé, sono diventati ricchi lavorando in proprio. Ma avere una buona idea non basta per avere successo e diventare multi-milionari: bisogna far fruttare e monetizzare quella idea, altrimenti resterà solo una buona idea sulla carta!

Ed è per questo che, a fronte di pochi che ce la fanno, tantissimi lavoratori freelance o aziende start-up falliscono nonostante la loro idea sulla carta fosse vincente: perché non riescono a trovare un mercato per i loro prodotti e servizi, ovvero non riescono a “vendere”.

C’è da dire che molti milionari, come Shaquille O’Neal, hanno aumentato le loro fortune, grazie all’applicazione di alcune lezioni fondamentali di finanza personale. Anche questo è un metodo per aumentare le proprie fortune!

