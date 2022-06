L’estate è il periodo delle ferie e delle vacanze estive, ma è anche la stagione di matrimoni e lieti eventi da festeggiare con i cari.

A proposito di matrimoni, proprio di recente abbiamo parlato di un dubbio che attanaglia tutti gli invitati alle nozze: quanto spendere. Ebbene sì, non è facile capire quali siano le cifre ideali da regalare ai novelli sposi e tutto dipende da una serie di fattori. Il rapporto che abbiamo con loro, la spesa sostenuta per la celebrazione e le nostre effettive disponibilità economiche sono certamente i principali elementi di valutazione.

D’altra parte, oltre a matrimoni, battesimi e comunioni tipici di questi mesi, ci sono anche tantissimi compleanni. Non sappiamo il perché, ma è fuori dubbio che l’estate sia anche il periodo dei compleanni e ogni anno diventa più difficile capire cosa regalare.

Tra collanine, bracciali, borse da mare e maglie estive, ormai non abbiamo più idee ed è impossibile trovare qualcosa di originale.

In realtà, potremmo sfruttare la stagione del sole e del mare per un pensierino simpatico e anche economico. Abbiamo già speso tantissimo per gli altri eventi, stavolta dobbiamo risparmiare ed ecco come farlo.

Oltre ai matrimoni non dimentichiamo i regali di compleanno con quest’idea utile e adatta a tutte le tasche

Pensiamo allo zaino o alla borsa da riempire per andare in spiaggia e a tutto ciò che non può assolutamente mancare. Per un regalo utile, simpatico e che non ci svuoti il portafogli, un’idea potrebbe essere il telo da mare.

Un tempo considerato un accessorio dispendioso, oggi le cose sono di gran lunga cambiate.

Infatti, ne esistono tantissimi modelli e non tutti richiedono spese folli. In spugna, cotone, canapa o addirittura lino, i negozi offrono un’ampia scelta a seconda delle esigenze e certamente della cifra.

Anche le dimensioni variano in base al modello e così troviamo teli per due o più persone e classici per una soltanto. In tinta unita, multicolore e con varie stampe e fantasie, sta a noi scegliere il nostro preferito. I più economici possono costare anche 10 euro, ma la cifra ideale sarebbe tra i 20 ed i 30 euro.

Quali tessuti scegliere

Il tessuto più ricercato è sicuramente la spugna, ma molti preferiscono il lino o il cotone perché si asciugano più velocemente. Inoltre, risultano più comodi e facili da piegare e mettere in borsa senza non occupare troppo spazio.

Utile per l’arrivo dell’estate tanto attesa, lo si potrebbe accostare ad un delizioso pareo o ad un paio di infradito da spiaggia.

Oltre ai matrimoni non dimentichiamo un pensierino per i numerosi compleanni, specialmente in questo periodo dell’anno.

Approfondimento

Come riciclare costumi da bagno e bikini vecchi e rovinati in 3 sorprendenti accessori estate chic e di tendenza che tutti ci invidieranno