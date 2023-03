Costano solo 1 euro al supermercato, ma abbassano il colesterolo cattivo e ti fanno il pieno di Omega 3. Se già non lo fai, comprale subito

Il colesterolo cattivo tormenta tanti italiani che ne soffrono. Un valore importante da tenere sotto controllo se non si vogliono correre grossi rischi. Il cibo, da questo punto di vista, è un prezioso alleato per combattere questa patologia e far scendere velocemente il valore alto. Ad esempio, al supermercato, basta 1 euro per questo alimento prezioso. Scopri qual è.

Tipico degli italiani quello di fare la dieta o, almeno, stare attenti a quello che mangiano fino al venerdì, salvo poi debordare nel fine settimana. Quando si pensa che tutto sia lecito a tavola, vanificando quanto di buono fatto nei cinque giorni precedenti. Del resto, siamo tutti vittima di una piacevole maledizione.

Quella di avere una delle cucine più buone al Mondo, che tutti ci invidiano e alla quale è quasi impossibile rinunciare. Per non parlare dei nostri vini, che sono delle eccellenze assolute. Insomma, anche se ci etichettano come “italiani, pizza e spaghetti”, possiamo insegnare a far da mangiare a tutti e a testa alta. Tutto questo, però, comporta un dazio da pagare e non solo sulla bilancia, sempre pronta a condannarci.

Come scoprire se si ha il colesterolo cattivo in modo rapido e senza aspettare giorni

Mangiare in maniera disordinata non ha solo conseguenze sulla bilancia, ma anche sulla nostra salute. Senza una dieta appropriata, si rischia di far salire valori importanti come quello del colesterolo cattivo. Che è un segnale importante da tenere sempre sotto controllo, visto che potrebbe preannunciare guai peggiori.

Adesso, poi, è molto semplice scoprire se ne soffriamo. Basta andare in farmacia e chiedere di fare il test proprio per il valore del colesterolo e dei trigliceridi. Il farmacista non fa altro che pungerti il dito e dopo pochi minuti ti darà il responso sul suo valore. Che se va dal 200 a 239 allora vuol dire che abbiamo un colesterolo moderatamente alto.

Non solo questa acqua sarebbe la più indicata per il colesterolo, ma anche questo prezioso alimento

Diverso è il caso se dal test dovesse emergere un valore che supera quota 240, sinonimo di colesterolo alto che deve essere assolutamente abbassato. In questi casi, oltre che andare dal dottore per farsi dare una cura adeguata, si deve intervenire anche a tavola. Ad esempio, come vedremo, costano solo 1 euro al supermercato, ma abbassano il colesterolo cattivo questi particolari frutti.

A partire dall’acqua migliore da bere per abbassare il colesterolo. Perché non solo nel piatto, ma anche nel bicchiere passa la via della guarigione. Fondazione Veronesi ha suggerito vari cibi che vanno evitati per non peggiorare le cose, come burro, panna, lardo. E quelli, invece, da mangiare.

Costano solo 1 euro al supermercato, ma abbassano il colesterolo. Tu le compri?

E c’è un alimento che al supermercato trovi ad appena 1 euro, che è ottimo per abbassare il colesterolo e fare il pieno di Omega 3. Si tratta delle olive. Che non consideriamo mai come cibo utile per la salute, facendo un grosso errore.

Infatti, sono perfette per le malattie cardiovascolari. Ciò grazie alla presenza di acidi monoinsaturi che riducono anche il colesterolo cattivo, aumentando quello buono. Oltre ai grassi polinsaturi, in particolare gli Omega 3, che elevano quello buono e riducono i trigliceridi. Così come gli Omega 6, che contribuiscono ad abbassare il colesterolo cattivo.