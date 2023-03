Questa è l’acqua migliore per abbassare il colesterolo cattivo. Pochi lo sanno, ma lo dicono gli studi

Uno dei problemi delle persone è il valore del colesterolo. Quando è troppo alto, infatti, è un segnale pericoloso sul quale occorre vigilare, perché ne va della nostra salute. Ci sono vari rimedi naturali per tenere sotto controllo questo valore e uno di questi passa anche dall’acqua che beviamo. Cosa dicono gli studi? Qual è la migliore? Ecco la risposta.

L’ipercolesterolemia è un problema molto serio che, negli ultimi dieci anni è, purtroppo, in grande crescita. Avere il livello di colesterolo che supera il valore di 240 mg/dl è un brutto segnale e occorre sicuramente andare dal medico per una cura. Facendosi aiutare anche da una alimentazione sana ed equilibrata per ridurre, il prima possibile, quel 240.

Infatti, dovremmo certamente fare il pieno di cibi che abbiano origine vegetale, così come con pochi grassi. Come sempre, tutto questo non basta. Occorre fare anche della regolare attività fisica e non solo in caso di colesterolo alto. Quest’ultimo è un grasso che troviamo all’interno del sangue. Nella maggior parte vien prodotto direttamente dal nostro organismo, ma anche l’alimentazione influisce su quel dato.

Ecco come scoprire subito quanto colesterolo abbiamo nel sangue

Infatti, questa è l’acqua migliore per abbassare il colesterolo cattivo. Prima di capire quale sia, va detto che per sapere quanto colesterolo abbiamo nel sangue, non serve fare il classico esame del sangue. Così da dover aspettare, per qualche giorno, gli esiti. Volendo, è sufficiente andare in farmacia dove ti fanno subito il test del colesterolo e anche del livello dei trigliceridi.

Ti pungono il dito e dopo pochi minuti di attesa avremo subito il responso. Se il dato è compreso tra il 200 e il 239 allora saremo alle prese con un colesterolo moderatamente alto. Se, purtroppo, il valore emerso dal test dovesse essere dai 240 in su, allora avremmo il colesterolo alto che deve essere assolutamente riportato a regime. A partire, come detto, dalla alimentazione.

Ecco cosa suggerisce la Fondazione Veronesi quando abbiamo il colesterolo alto

La Fondazione Veronesi ha pubblicato un interessante articolo dove vengono elencati i cibi da mangiare ed evitare. Da bandire, burro, lardo, panna e strutto. Così come alcuni oli vegetali saturi tipo olio di palma e olio di colza.

Bisogna fare grande attenzione anche nel consumo di latte intero, yogurt e formaggi che abbiano un alto tenore di grassi saturi. Fondamentale è fare la scorta di un importante legume che abbassa colesterolo alto e glicemia

Questa è l’acqua migliore per abbassare il colesterolo cattivo. E tu la bevi?

Di recente, il Dipartimento di Nutrizione e Metabolismo del Consiglio Superiore delle ricerche scientifiche di Madrid ha fatto uno studio. Davvero molto interessante. Ebbene, cosa è emerso da questa ricerca? Che c’è un’acqua che aiuta a combattere il colesterolo cattivo, facendone abbassare il valore.

E si tratta dell’acqua frizzante. Bevendone un litro al giorno, infatti, è emerso come abbia provocato una riduzione del 15% del cosiddetto colesterolo cattivo. Non solo. Ha anche provocato un aumento di quello buono, dell’9%, che, ricordiamo, protegge le arterie. E anche su The journal of Nutrition era stato pubblicato un altro approfondimento. Che mostrava come l’acqua frizzante avesse un impatto positivo sul rischio cardiovascolare di donne in menopausa. Con un calo del 14,8 del colesterolo LDL e un aumento di quello buono del 14,8%.