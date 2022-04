La primavera ormai entrata nel vivo rispolvera la voglia di blue jeans. Infatti, durante il periodo invernale si tende ad optare principalmente per capi di colore scuro, mentre con il caldo la scelta cambia radicalmente. In questa stagione primavera/estate 2022 si sta assistendo al prepotente ritorno degli anni 2000 e dei jeans a vita bassa. Si tratta di mode che molti ricorderanno con nostalgia, altri con orrore. Purtroppo la vita bassa tende a mortificare quasi tutte le fisicità, al contrario della vita alta. Chi teme il ritorno di questo trend, tuttavia, potrà tranquillizzarsi una volta scoperto che le altre tipologie di jeans non spariranno dai negozi.

Oggi si tratterà di 3 modelli di jeans molto amati, adatti a tre tipi di fisicità diversa. Si tratta di pantaloni che tutti hanno imparato a conoscere negli scorsi anni, comodi e pratici. I mom jeans, i boyfriend jeans e i flared jeans, infatti, sono davvero una meraviglia.

Costano meno di 50 euro questi jeans di tendenza da indossare in primavera al posto dei leggings per essere alla moda

I mom jeans sono una tipologia di pantalone che spopolava negli anni ’90, caratterizzati da tela rigida e vita alta. Molto comodi perché tendono ad essere aderenti sul fondo ma abbondanti sulle cosce. Utili per slanciare la figura, specialmente se si scelgono in nero o in blu scuro. Se si desidera far apparire più affusolate le gambe, meglio evitare le sfumature che, al contrario, le renderanno più grandi. Si tratta di jeans perfetti per la primavera, specialmente se indossati con una maglietta e delle sneakers. Si potrà completare questo outfit sportivo con un paio di calze bianche in spugna e un blazer scuro. Perfetto per le giovanissime ma anche per le più grandicelle.

I mom jeans si trovano in tutti i negozi, dal fast fashion ai grandi marchi. Zara, ad esempio, propone a 29,95 euro sia i modelli chiari che quelli scuri. Le più modaiole, poi, potranno sceglierli in rosa, sempre da Zara a 29,95 euro. Stradivarius li propone slim fit con strappi a circa 20 euro.

Boyfriend jeans

Un’altra tipologia di jeans molto in voga negli anni passati, ma ancora attuale, sono i boyfriend jeans. Come suggerisce il nome, sono pantaloni simili a quelli indossati dai ragazzi. Si tratta di jeans molto abbondanti con fianchi stretti e gamba larga. Ottimi sui fisici androgini e molto alti, non valorizzano i fisici prosperosi o le ragazze un poco basse.

Infatti, con il loro cavallo basso, tenderanno ad accorciare otticamente le gambe. In ogni caso, sono molto amati, dal momento che tendono ad essere comodi e si adattano bene a qualsiasi look. Per allungare la figura si potranno abbinare a questi jeans degli stivaletti con tacco o un paio di décolleté. Ottimi anche con sneakers bianche, con le friulane e le ballerine. Anche in questo caso si potranno trovare da Zara a circa 50 euro ma anche da Pull&Bear a circa 30 euro.

Flared jeans

Da ultimi si tratterà dei flared jeans, stretti nella parte alta e larghi sul fondo. Sono jeans molto comodi che valorizzeranno particolarmente le donne formose. Unico neo la lunghezza: a differenza degli skinny, infatti, se indossati con scarpe basse potrebbero sfiorare l’asfalto e rovinarsi. Per questo si consiglia di portarli da una sarta per farli accorciare e sistemare se ci si rende conto che hanno una lunghezza eccessiva. Ottimi indossati con sneakers platform o con zeppe in estate, ma anche con Converse o Vans, specialmente sulle più slanciate.

Zara propone i flared jeans a 25,95 euro sia in blu scuro che in bianco o nero. Per chi vuole spendere ancora meno, Pull&Bear li vende scontati a 15,59 euro, mentre Bershka, anche in rosso, a circa 21 euro. Davvero, quindi, costano meno di 50 euro questi jeans e sono la tendenza moda che dovremo indossare in primavera.

