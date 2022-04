Secondo gli esperti, la colazione sarebbe uno dei pasti più importanti della giornata e che non andrebbe mai saltato. Questo perché gli alimenti che mangiamo avrebbero il compito di fornire al nostro corpo e al cervello l’energia necessaria per tutto il giorno. Ma non solo, permetterebbero anche di saziarci fino al pasto successivo.

Non tutti, però, al mattino hanno il tempo di preparare una sostanziosa colazione. C’è chi beve solamente un caffè o chi preferisce andare al bar. Per sbrigarsi nel minor tempo possibile, molti ricorrono ai biscotti e alle merendine confezionate. Purtroppo alcuni di questi alimenti potrebbero contenere molti zuccheri e conservanti. Quindi è sempre consigliato leggere l’etichetta nutrizionale.

Anziché biscotti e merendine per colazione, prepariamo questi deliziosi fagottini di pasta sfoglia alle mele farciti con un ripieno goloso

Al mattino, quindi, non sempre si ha il tempo di imbandire una tavola perfetta e preparare dei dolci elaborati per tutta la famiglia. Proprio per questo motivo, nelle prossime righe forniremo una ricetta semplice, da preparare in pochi minuti e che non necessita di molti ingredienti. Per preparare i fagottini alle mele e cioccolato ci serviranno:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

2 mele (quelle che si preferiscono);

150 g di cioccolato fondente;

lamelle di mandorle q.b.;

2 tuorli d’uovo;

zucchero di canna q.b.

Procedimento

Iniziamo la nostra ricetta lavando e sbucciando le mele. Tagliamole a fettine molto sottili o in piccoli cubetti. Con un coltello tagliamo anche il cioccolato in piccoli pezzi. Ora prendiamo la pasta sfoglia e dividiamola in 6 rettangoli. Farciamo solo una metà del rettangolo, con un po’ di mela, i pezzettini di cioccolato e le lamelle di mandorle. Spennelliamo i bordi con il tuorlo d’uovo sbattuto e richiudiamo la metà pasta sfoglia non farcita su quella contenente il ripieno. Realizziamo così un piccolo fagottino. Sigilliamo bene i bordi con le dita o con una forchetta.

Ora riponiamo i nostri fagottini in una teglia rivestita con della carta forno. Pratichiamo 4 tagli sulla superficie della pasta. Spennelliamo con il tuorlo d’uovo e aggiungiamo lo zucchero di canna. Ora siamo pronti per cuocere in forno (preriscaldato) a 180 gradi per 20 minuti. Facciamo sempre attenzione che la parte superiore non si bruci. Una volta pronti, sforniamo i fagottini e lasciamo raffreddare. Ecco, quindi, cosa preparare per colazione, anziché biscotti e merendine.

