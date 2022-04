La primavera è arrivata e le temperature sembrano essersi alzate in quasi tutte le zone di Italia. Questo ci permetterà di cominciare a pensare ad un cambio armadio e scarpe. Infatti, con l’arrivo dei primi caldi sarà bene mettere via cappotti, maglioni pesanti ma anche anfibi e stivali. Se non si è ancora certi del definitivo arrivo della bella stagione si potranno tenere a portata di mano un paio di scarpe pesanti o un cappotto.

Le stampe e il ritorno prepotente degli anni 2000 saranno protagonisti assoluti della moda primavera/estate.

Anche le calzature non saranno da meno e, in alcuni casi, ricorderanno quelle che erano di tendenza in passato.

Tra le scarpe più di moda in questa primavera troviamo le sneakers trasparenti oltre ai tacchi coloratissimi e di forme particolari.

Quindi, prepariamoci a mettere da parte le scarpe platform che andavano tanto gli scorsi anni perché stanno tornando i tacchi.

Sono una meraviglia queste scarpe da donna eleganti e comode che saranno la tendenza della primavera ma anche dell’estate

Le sneakers sono il cavallo di battaglia di moltissime donne che odiano le scarpe con il tacco. Quando si è sempre di fretta, specialmente se ci si muove con i mezzi pubblici, sono sicuramente scarpe più pratiche rispetto a stiletto o décolleté.

Le ultime tendenze, oltre alle classiche sneakers bianche, sono quelle trasparenti. Scarpe onnipresenti sulle passerelle abbinate nei modi più svariati.

Con inserti trasparenti o completamente in PVC le jelly sneakers non faranno passare inosservate.

Si potranno indossare con gonne ma anche con jeans e vestiti per dare il via libera alla fantasia.

Per quanto riguarda l’acquisto se ne troveranno da tutti i prezzi. Dai marchi di lusso come Maison Margiela che le propone a 294 euro passando per Adidas a circa 80 euro.

Tacchi

Oltre alle sneakers i tacchi saranno i veri protagonisti della primavera. Infatti li troveremo declinati in decine di modi diversi, le scarpe più popolari con tacchi scultura e coloratissime.

Le décolleté fluo, infatti saranno un vero e proprio must che decreterà il ritorno degli anni 2000 anche per le calzature.

Il verde, il fucsia, l’arancione ma anche il giallo e il blu elettrico si troveranno ovunque e non ci sarà che da scegliere.

Zara ci propone scarpe con tacco color verde fluo in pelle a circa 80 euro. Modello diverso con laccio sulla caviglia si troverà in fucsia, blu elettrico e arancione a circa 40 euro.

I tacchi scultura, invece, renderanno più comoda la calzatura e sono perfetti se si hanno polpacci importanti.

Anche in questo caso Zara li vende in versione sandalo con tacco trasparente in azzurro e rosa a circa 40 euro.

I marchi del lusso come Bottega Veneta li propongono beige a 650 euro. Sono una meraviglia queste scarpe da donna eleganti e comode.

