Sensualità vuol dire piacere, passione e attrazione.

Tutto ciò che è sensuale ci attrae e a volte, probabilmente, riesce addirittura ad ipnotizzarci. In tanti pensano che si tratti di mera bellezza, ma in realtà è molto di più. Può avere a che fare con un atteggiamento, un comportamento, uno sguardo. Anche la voce può essere sensuale, così come una specifica parte del nostro corpo.

I capelli ne sono un esempio, soprattutto nelle donne. Lunghi o corti, lisci o mossi, scuri o chiari, luminosi e corposi. Una chioma folta è sicuramente molto attraente, ma c’è qualcosa che lo è ancora di più. Vediamo cos’ è.

La sensualità si vede da questa parte del corpo

Cosa c’è di più sensuale delle mani? Noi della Redazione crediamo che la risposta sia niente.

Le mani sono il nostro biglietto da visita, ciò che una persona guarda subito nel suo interlocutore. Durante l’inverno è importante tenerle idratate con creme nutrienti ed efficaci contro le screpolature causate dal freddo.

Anche le unghie hanno un ruolo fondamentale nella cura delle mani. Rotonde, affusolate o dalla forma strana, ciò che conta è che non siano mangiucchiate. Esistono diversi tipi di smalto dal cattivo sapore per contrastare il brutto vizio di mangiare le unghie. Il loro gusto quasi nauseabondo dovrebbe fungere da deterrente e mettere fine una volta per tutte ad una pratica da sempre molto diffusa.

Gli accessori

La sensualità si vede da questa parte del corpo, ma anche i gioielli fanno la loro parte. La moda degli anelli non è più un’esclusiva soltanto femminile e tanti uomini sono ormai soliti indossarne di vari generi e qualità.

Tuttavia, il consiglio è quello di non esagerare. Difatti, se da un lato gli accessori hanno lo scopo di abbellire un corpo, dall’altro un loro eccesso potrebbe risultare pacchiano.

Quindi, attenzione alla cura delle mani e ad ogni tipo di ornamento che vi si mette di sopra. La sobrietà e l’eleganza vanno prima di ogni cosa.