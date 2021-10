Siamo in autunno e le temperature di notte cominciano a scendere lentamente. È il momento di tirar fuori le coperte e vedere se ci fosse bisogno di un nuovo acquisto. Ma fra tanti tipi la scelta è difficile, soprattutto perché pochi sanno quale sia la coperta migliore per stare al caldo e dormire bene.

Un sonno appagante

Quando si entra a letto dopo una giornata anche faticosa, non si chiede altro che dormire bene. Se poi le temperature sono quelle autunnali e siamo già un po’ in altura, sicuramente ci sarà bisogno anche di una buona coperta. Dormire fa bene alla salute e anche una coperta aiuta ad avere dei buoni sonni.

Ma come scegliere fra tante coperte e quale fra queste potrebbe essere la migliore per noi? Qualcuno per riscaldare il letto si orienta verso le coperte e gli scaldaletto elettrici. Ma non tutti desiderano qualcosa che riscaldi attraverso l’elettricità forse per paura di qualche brutta sorpresa.

Pochi sanno quale sia la coperta migliore per stare al caldo e dormire bene

Le coperte da letto più utilizzate sono i piumini, i piumoni, le trapunte, le coperte di lana e i plaids. Questi ultimi sono però piuttosto delle coperte da viaggio.

I piumini sono imbottiti di piume d’oca, un materiale naturale, leggero e caldo. Esistono poi due tipi di piume, quelle bianche che provengono dal collo dell’oca. Sono le più calde e le più piccole, per cui creano meno volume. Poi ci sono le piume grigie che danno meno calore e perciò se ne impiegano in numero maggiore, e ciò rende il piumino più spesso. Questa calda e leggera coperta è molto apprezzata per chi soffre d’allergia perché gli acari non l’amano molto. Inoltre il calore del corpo è trattenuto e non si disperde.

Le trapunte o piumoni sono costituiti da un’unica coperta, a differenza del piumino che va inserito in un copripiumino in genere di cotone. Le trapunte possono essere imbottite di piume o di materiale sintetico.

Le coperte di lana

Probabilmente le coperte di lana sono le migliori per la qualità del materiale e le sue diverse caratteristiche. La lana infatti è un materiale anallergico perciò non provoca prurito o irritazioni alla pelle. Non assorbe odori, così che si può riposare sempre con una coperta calda e pulita. La lana non trattiene l’umidità e il sudore, portandolo all’esterno e mantenendo asciutto chi dorme. Inoltre la lana è un tessuto che resiste alle fiamme.

Degli studi hanno mostrato che la lana regola meglio di altre fibre le variazioni di calore e umidità per cui si dorme meglio.

Il sonno è prezioso per rigenerare le energie e una buona coperta ci può aiutare in questo.